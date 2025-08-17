Independiente Rivadavia perdió 3-0 frente a Boca en el Malvinas Argentinas y no puede ganar en Mendoza

Independiente Rivadavia cayó por 3-0 ante Boca y aún no ganó en condición de local. Paredes, Zeballos y Velasco fueron los goleadores del Xeneize.

Independiente Rivadavia perdió 3-0 frente a Boca Juniors en un estadio Malvinas Argentinas con ambas parcialidades presentes por la quinta fecha del torneo Clausura 2025 y acumula tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate. Además, la Lepra todavía no ganó en Mendoza.

Boca, que volvió a la victoria tras 12 partidos, convirtió a través de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, el Xeneize volvió al triunfo después de siete empates y cinco derrotas, una que lo dejó fuera de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

A los 30 minutos del primer tiempo, con un poco de fortuna tras un desvío en el arquero Ezequiel Centurión, Leandro Paredes convirtió el 1 a 0 después de tirar un córner e ir a buscar la pelota en la carambola dentro del área.

El gol de Boca frente a Independiente Rivadavia Boca se puso en ventaja ante Independiente Rivadavia en Mendoza Boca se puso en ventaja ante Independiente Rivadavia en Mendoza ESPN Independiente Rivadavia dominó todo el segundo tiempo, con centros desde los dos sectores de las bandas pero tanto los defensores Marco Pellegrino como Lautaro Di Lollo como el arquero Agustín Marchesín estuvieron firmes en el fondo de Boca.

No obstante, en el final del partido, Boca se destapó con dos goles: primero fue Exequiel Zeballos, quien corrió una larga pelota desde el fondo de la cancha por la banda derecha y definió ante la salida del arquero Centurión a los 43 minutos para el 2 a 0.