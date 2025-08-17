El desafiante posteo de Sebastián Villa antes de enfrentar a Boca con Independiente Rivadavia

Sebastián Villa calentó la previa del cruce entre Independiente Rivadavia y el Xeneize con un posteo que fue leído como una advertencia.

Sebastián Villa calentó la previa ante Boca con un mensaje que sonó a amenaza.

Este domingo desde las 20.30, Independiente Rivadavia y Boca se verán las caras en el estadio Malvinas Argentinas en el partido más esperado de la 5ª fecha del Clausura. El Xeneize arrastra una sequía de 12 partidos sin ganar y se juega mucho más que tres puntos.

Del otro lado estará la Lepra mendocina, con Sebastián Villa como protagonista estelar. El delantero colombiano, que quedó marcado por su polémica salida de Boca, subió a sus redes un video con jugadas individuales y un gol de penal que fue interpretado como una advertencia encubierta al vestuario que conduce Miguel Ángel Russo.

La amenazante publicación que subió Sebastián Villa Embed - Posteo de Sebastián Villa en la previa de Lepra vs Boca Villa eligió la previa del choque para recordar su velocidad y su capacidad de desequilibrio. “Un mensaje encriptado”, definieron en Mendoza, justo cuando el atacante se dispone a volver a cruzarse con el club que lo llevó a juicio y con el que mantiene un fuerte conflicto legal.

El DT xeneize no quiso dejar nada librado al azar. Durante la semana, en los entrenamientos en la Bombonera, Russo puso a Brian Aguirre a encarar por los costados de Blanco y Barinaga, simulando lo que podría hacer Villa en Mendoza. Un ensayo pensado para blindar las bandas y reducir el impacto del colombiano.

Villa le inició una demanda a Boca A todo esto se suma la novela judicial. En julio, Villa inició una demanda millonaria contra Boca por 2 millones de dólares, tras haber sido marginado cuando fue declarado culpable en la causa de violencia de género. Otro condimento extra para un partido que ya venía cargado de morbo.