El sentido posteo de Alan Velasco tras marcar su primer gol con la camiseta de Boca: "Muy contento por mi..."

Alan Velasco marcó el 3-0 en la victoria del Xeneize ante Independiente Rivadavia y tras el partido subió una emotiva historia a su cuenta de Instagram.

La racha llegó a su fin. Luego de 12 partidos sin conocer la victoria, el Boca de Miguel Ángel Russo mostró su mejor versión futbolística y goleó 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Malvinas Argentinas (con presencia del público visitante) con goles de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

Justamente, el autor del último gol también rompió con su racha negativa sin convertir goles con la camiseta del Xeneize. Tras 8 meses y más de 1.000 minutos vistiendo la camiseta del cuadro de la Ribera, el futbolista que llegó a comienzos de temporada a cambio de 10 millones de dólares se sacó un gran peso de encima al marcar su primer tanto, algo que quedó demostrado con su festejo alocado y entre lágrimas pese a ser el que redondeó la goleada.

El gol de Velasco para el 3-0 de Boca La historia de Alan Velasco tras marcar su primer gol con la camiseta de Boca Tras el final del partido, el ex Independiente también expresó su felicidad en las redes sociales. Allí subió una historia a su cuenta de Instagram con una foto de él festejando de manera muy similar a Lionel Messi (señalando al cielo) y el siguiente mensaje: “Muy contento con la victoria del equipo y por mi primer gol con esta camiseta”, escribió.

image El emotivo posteo de Alan Velasco tras convertir su primer gol con la camiseta de Boca. Foto: @alanvelasco__ El posteo de Alan Velasco confirmó lo que quedó claro en esa escena digna de cine en el Malvinas Argentinas: se quitó una gran carga de encima, toda esa presión que no había logrado manejar desde que lo señalaron como el refuerzo de los "10 millones de dólares" y aquel penal fallado contra Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores, que determinó la temprana eliminación de Boca.