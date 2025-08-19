A Russo no le gustó el gesto de Cavani al ser reemplazado en Mendoza: qué decisión tomó

Tras los gestos de desaprobación al ser reemplazado ante Independiente Rivadavia y la desafiante frase a Úbeda en el banco, Miguel Ángel Russo ya decidió qué hará con Edinson Cavani.

Ya con más calma. Miguel Ángel Russo decidió qué hará con Edinson Cavani tras su enojo por el cambio ante Independiente Rivadavia.

Boca dio una muestra de carácter en Mendoza, justo en el momento que más lo necesitaba, para salir del pozo y cortar con la sequía de 12 partidos sin victorias, la peor en la historia del club. Más allá de la goleada 3-0 ante Independiente Rivadavia, hubo una situación que ocurrió en pleno partido y que no pasó desapercibida para Miguel Ángel Russo: el enojo de Edinson Cavani al ser reemplazado en el complemento.

En el momento en el que el cuarto árbitro levantó el cártel con el número 10 en color rojo, el capitán del Xeneize salió de la cancha entre gestos de desaprobación -marcó varias veces un "no" con su cabeza- y, al pasar frente a Claudio Úbeda, ayudante del DT, le dijo con tono desafiante: “¿Qué pasó?”, seguido de unas palabras que no llegaron a captarse en la transmisión.

El fastidio de Cavani tras ser reemplazado en Mendoza El enojo de Cavani al ser reemplazado en Boca y su picante frase a Úbeda El enojo de Cavani al ser reemplazado en Boca y su picante frase a Úbeda. ESPN La decisión de Miguel Ángel Russo con Cavani: habrá charla privada Según contó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de Boca en TyC Sports, a Russo no le gustó nada el accionar del delantero uruguayo en el Malvinas Argentinas, por lo que habría tomado una decisión al respecto: en estos días hablará a solas con Cavani para expresarle su descontento después de la tensa situación que se vivió en Mendoza.

Así como en su momento lo hizo con Miguel Merentiel post derrota con Huracán en Parque Patricios por el extraño episodio de su cambio en el entretiempo, el DT tendrá una "reunión" con el ex Valencia y PSG con el fin de aclarar los tantos, ya con un clima mucho más tranquilo al del domingo.