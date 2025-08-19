La particular exigencia de Jorge Sampaoli para asumir en el Santos de Neymar: "Le he pedido a la dirigencia que..."

Tras la dura goleada 0-6 ante Vasco da Gama, el Santos de Brasil echó a su DT y volvió a la carga por Jorge Sampaoli, que ya dirigió al Peixe en el pasado. El argentino hizo un pedido especial para volver al club.

Jorge Sampaoli tiene serias chances de volver al Santos, pero con una condición.

El llanto desconsolado de Neymar tras la dolorosa goleada 0-6 que sufrió el Santos ante Vasco da Gama recorrió el mundo entero. Para colmo, la dura derrota trajo severas consecuencias puertas adentro del club, ya que la dirigencia del Peixe despidió a su entrenador, Cleber Xavier, después de que el equipo brasileño vuelva a acercarse a la zona de descenso directo (hoy está a dos puntos).

Es vistas a resolver el complicado presente futbolístico que atraviesa la institución, la CD volvió a la carga por un viejo conocido: Jorge Sampaoli, el exentrenador de la Selección argentina que ya tuvo un paso por el Santos en el pasado y las partes avanzan en las charlas para lograr un acuerdo.

Qué le pidió Jorge Sampaoli al Santos para asumir como DT El DT, de última experiencia por el Stade de Rennes de Francia (se fue a principios de este año), está dispuestos a tener una segunda etapa en el Peixe. Sin embargo, ya avisó cuál es su única exigencia para hacerlo: “Le he pedido a la directiva que haga un esfuerzo con los refuerzos para consolidar un buen proyecto deportivo”, confesó Sampaoli en charla con el periodista César Luis Merlo.

Sampaoli tiene un nuevo club en Europa. Foto: @sampaolioficial Por otra parte, el entrenador argentino expresó su felicidad por el nuevo llamado del Santos y manifestó: "Es un orgullo que el club me busque y un gran desafío. Estoy dispuesto a asumirlo". A inicios del 2025, el elenco brasileño también se contactó con el técnico para que vuelva al club, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.