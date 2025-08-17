Santos perdió 6-0 como local: Neymar rompió en llanto, despidieron al DT y vuelven a la carga por Sampaoli

El Santos sufrió una nueva humillante derrota en el Brasileirao y Neymar no pudo contener las lágrimas luego de semejante golpe recibido.

El regreso de Neymar al Santos está lejos de ser el cuento de hadas que se preveía. Por el contrario, está siendo una auténtica pesadilla en la que ni el crack ni el equipo están logrando salir a flote. La frutilla del postre la colocó Vasco Da Gama, que este domingo los goleó 6-0 en Vila Belmiro.

Esta humillante derrota en condición de local se dio en el marco de la fecha 20 del Brasileirao y hunde al Peixe aún más en la temporada, ubicándose en el puesto 15 de la tabla con 21 puntos, apenas 2 por encima de la zona de descenso. Para colmo, cayó ante un rival directo como es el Gigante de la Colina, que quedó 16° con 19 unidades y un partido jugado menos.

El llanto desconsolado de Neymar tras la goleada que recibió el Santos El llanto desconsolado de Neymar tras la goleada que recibió el Santos La imagen más fuerte se dio una vez concretada la goleada. La transmisión oficial captó a Ney completamente desconsolado y partido en llanto ante semejante golpe recibido. El ex Barcelona y PSG se marchó secándose las lágrimas con su camiseta mientras de las tribunas del Urbano Caldeira bajaban los silbidos, insultos y abucheos para con el equipo.

"Estoy completamente decepcionado con nuestro juego. La hinchada tiene derecho a protestar de todas las maneras posibles, obviamente sin violencia física. Pero maldecir e insultar hoy es perfectamente aceptable. Me siento increíblemente avergonzado; nunca había vivido algo así en mi vida. Lloro de rabia, por todo. Desafortunadamente, no puedo ayudar en todo. Hoy fue terrible; esa es la realidad", apuntó luego Neymar en diálogo con la prensa.