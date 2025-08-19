Atento, Boca: Aldosivi hizo un pedido a la AFA para recibir visitantes en la fecha 7, pero hay un gran obstáculo

Aldosivi elevó un pedido formal para que haya público de Boca en el José María Minella de Mar del Plata. Sin embargo, hay una medida que pone en jaque el sí de la AFA.

Boca armó una verdadera fiesta en Mendoza. No solo porque volvió a la victoria tras 120 días y goleó 3-0 a Independiente Rivadavia para cortar con la peor racha de su historia (12 partidos sin triunfos), sino también por las 15 mil almas xeneizes que se hicieron presentes en el Malvinas Argentinas para alentar al equipo de Miguel Ángel Russo por la fecha 5 del torneo Clausura.

Aldovisi quiere recibir a los hinchas de Boca en la fecha 7 No obstante, el próximo encuentro con visitantes para los de la Ribera podría no hacerse esperar tanto. Y es que la dirigencia de Aldosivi elevó un pedido a la AFA para recibir público de Boca en la fecha 7, que se disputará en el fin de semana del 31 de agosto (con día y hora a definir).

Más allá de las ganas del Tiburón de jugar con ambas parcialidades en el José María Minella de Mar del Plata, lo cierto es que hay un principal y único obstáculo que pone en jaque la iniciativa: el club recibió una dura sanción de Aprevide hace algunas semanas y todavía no terminó de cumplirla.

boca junior hinchas de boca independiente rivadavia boca 3 Boca viene de copar Mendoza: 15 mil hinchas en el 3-0 ante Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas. Claudio Gutiérrez / MDZ Qué es lo que traba el ok de la AFA para Aldosivi Resulta que en la fecha 3 del Clausura, en el 0-0 entre Aldosivi y Newell's, un grupo de hinchas del equipo local protagonizaron una brutal pelea a cuchillazos en plena tribuna que terminó con varios heridos y posteriores penas para los involucrados por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por esa disputa entre barras, el organismo sacó un fallo contundente contra el Tiburón: tres partidos en el Minella con las populares inhabilitadas.

El problema de eso es que el conjunto marplatense recién cumplió con el primer partido el pasado viernes, en el empate sin goles frente a Belgrano, por lo que recién terminará de cumplir la sanción después de recibir a Boca y Argentinos Juniors, por la fecha 7 y 10 respectivamente.