Leo Paredes, tajante sobre el cambio táctico de Russo entre Racing e Independiente Rivadavia: "Me sentí mucho más..."

Leandro Paredes habló sobre el cambio táctico de Russo en la victoria ante la Lepra en Mendoza.

Tras el empate 1-1 en el clásico frente a Racing hace dos sábado atrás, Leandro Paredes fue tajante sobre la posición en la que Miguel Ángel Russo lo hizo jugar y aseguró que se sintió demasiado solo en el mediocampo: “Sufrimos un poco el primer tiempo porque estaba muy solo en el medio, pero después nos acomodamos y pudimos mejorar”, había expresado el capitán, en una crítica al esquema dejando en claro que necesitaba un acompañante más a su lado.

Ante ello, el DT escuchó la declaración del campeón del mundo y el pasado domingo en la goleada por 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Malvinas Argentinas, que cortó con la histórica racha negativa de 12 partidos sin ganar (la peor en la historia de Boca), puso a Paredes junto a Rodrigo Battaglia como doble cinco y acompañado de Carlos Palacios como volante ofensivo.

Este cambio táctico le dio al equipo mucha mayor solidez defensiva y también le permitió al ex Roma y Juventus soltarse mucho más en el ataque y generar desde sus pies, ocasiones de peligro. Además, la presencia del exfutbolista de Atlético Mineiro no solo le quitó responsabilidades defensivas, sino que además potenció su juego en la generación ofensiva.

Ante ello, Leandro Paredes se mostró conforme con el sistema táctico que utilizó Russo y también dejó en claro su satisfacción: "Me sentí mucho mejor con un apoyo, teniéndolo ahí a Rodri todo el tiempo cerca, así que feliz", sentenció.