Murió Ramón Maddoni, el histórico cazatalentos que descubrió a dos campeones del mundo

Leyenda en la detección de jóvenes promesas, Ramón Maddoni dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, formando a figuras que brillaron en Boca, Argentinos Juniors y la Selección, incluidos campeones del mundo como Paredes y Mac Allister.

El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni falleció este viernes a los 83 años.

Maddoni era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su vida y donde seguía trabajando hasta su fallecimiento.

Ligado a Boca y también a Argentinos Juniors, Maddoni descubrió a los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister pero, además, captó talentos como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso, entre otros.

Alexis Mac Allister y una de sus pocas fotos con la Copa del Mundo en sus manos Foto: @alemacallister
El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: “Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”.

“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses” concluyó el club porteño.

