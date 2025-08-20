La fuerte confesión de Mauro Zárate sobre su paso por Boca: "Me arrepiento de..."

Ya retirado del fútbol profesional, Mauro Zárate reveló cuáles son las cosas que cambiaría de su extensa trayectoria y sorprendió al mencionar a Boca.

Mauro Zárate sorprendió a todos al confesar abiertamente las decisiones de las cuales se arrepiente en su carrera. El exdelantero, que pasó de Vélez a Boca sin escalas en una novela dramática en 2018, pasó por un sinfín de equipos, sin embargo, solo se arrepiente de haberse ido de tres. Entre ellos, el Xeneize.

Ya retirado de la actividad profesional y con 38 años, Zárate pasó por Gol Gana, el programa de streaming que conduce Gastón Edul en Olga, y habló de su extensa trayectoria en el fútbol. Ante la pregunta del periodista sobre las cosas que cambiaría de su carrera, el exfutbolista no titubeó en su respuesta y lo dejó bien en claro.

Mauro Zárate, arrepentido de irse de Boca "De algunas decisiones que tomé, siempre lo digo: irme de la Lazio, del West Ham y de Boca", confesó. Claro, al mencionar su ida del Xeneize en 2021, debió explayar y explicó los motivos de su salida: "Me voy por algunas cosas que estaban pasando, que no vienen al caso. No me hinché, disfrutaba todos los días, es de las mejores cosas que me pasó en mi carrera. Fue hermoso”, dijo.

El arrepentimiento de Mauro Zárate: confesó que no tendría que haberse ido de Boca. El arrepentimiento de Mauro Zárate: confesó que no tendría que haberse ido de Boca. Video: @olgaenvivo En paralelo, Mauro Zárate se refirió al tan discutido pase del Fortín a Boca, que le costó su relación con los hinchas del club de Liniers y un distanciamiento -revelado por él mismo- con algunos integrantes de su familia: "Siempre pido las disculpas que debo pedir. Yo falté a mi palabra porque mi idea siempre fue jugar en Europa, volver y retirarme en Vélez, manifestó el exjugador.