El dolor de cabeza para Costas en Racing a pesar de la alegría por la clasificación a cuartos
Racing avanzó a cuartos de manera épica al vencer 3-1 a Peñarol en Avellaneda, pero llegará condicionado a la próxima instancia contra Vélez.
Luego del flojo partido de ida con derrota por la mínima en Montevideo, Racing logró revertir la llave de octavos de Copa Libertadores ante Peñarol de manera épica en el Cilindro de Avellaneda. Este martes por la noche se impuso por 3-1 con un doblete de Maravilla Martínez y un gol agónico de Franco Pardo en tiempo de descuento.
Más allá de la alegría por la clasificación a cuartos y por la forma en que se dio, Gustavo Costas sumó un fuerte dolor de cabeza para el duelo en la próxima instancia contra Vélez Sarsfield. Es que para el compromiso de ida, no podrá contar con dos jugadores de peso como son Marcos Rojo y Bruno Zuculini, ambos expulsados desde el banco sobre el final del encuentro.
La expulsión de Marcos Rojo y Bruno Zuculini en Racing
Noticia en construcción...