Huracán no pudo remontar, perdió 3-1 como local ante Once Caldas y quedó eliminado en octavos

Bajo un lluvia torrencial, los goles para el conjunto colombiano los convirtieron Dayro Moreno por duplicado, a los 40 minutos del primer tiempo y a los 43 minutos de la segunda parte, y Michael Barrios a los 20 del complemento. En tanto, Matko Miljevic había abierto el marcador del encuentro a los 38 minutos de la etapa inicial para el Globo al anotar de tiro penal.

Por su parte, Juan Bizans y el propio Miljevic se fueron expulsados en el elenco local, a los 45 del primer periodo y a los 28 minutos del segundo, respectivamente.

¡GOL DE HURACÁN! MILJEVIC PONE EL 1-0 ANTE ONCE CALDAS E IGUALA LA SERIE.

Después de mucho insistir, a los 38 del primer tiempo, Huracán abrió el marcador cuando Miljevic anotó desde el punto penal e igualó la serie 1-1 en el resultado global, luego de que Kevin Cuesta se llevó puesto a Juan Bisanz dentro del área. Sin embargo, un minuto después, y tras el saque desde el medio, Once Caldas con un cabezazo de Dayro Moreno.

En los instantes finales, el elenco local sufrió la pérdida de un jugador de campo: Bisanz realizó una acción indebida y el árbitro brasileño Paulo Zanovelli no dudó en mostrarle la tarjeta roja. De esta manera, el cuadro de Parque Patricios debió disputar todo el complemento en inferioridad numérica.

NO LE DURÓ LA ALEGRÍA AL GLOBO: Dayro Moreno pone el 1-1 de Once Caldas vs. Huracán.

A pesar de disponer solamente de diez jugadores, Huracán mostró condiciones para volver a adelantarse en el duelo. No obstante, a los 20 del segundo tiempo, Barrios recibió la pelota dentro del área y marcó el segundo para el equipo de Manizales.

El segundo gol de Michael Barrios para el 2-1 de Once Caldas

¿SERIE LIQUIDADA? Michael Barrios pone el 2-1 en el Ducó y el 3-1 global de Once Caldas ante Huracán.



#DisneyPlus Plan Premium (ARG - URU - PAR - BOL - PER - CHI) pic.twitter.com/JALlefKy2J — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

A los 28 minutos, los dirigidos por Frank Kudelka sufrieron otro revés por la expulsión de Miljevic, a instancias de VAR, tras sujetar del cuello al mediocampista Mateo García. Además, el encargado de impartir justicia había mostrado la tarjeta a César Ibáñez y Mateo Zuleta, pero luego de la revisión, decidió revertir su decisión y solo amonestó a los futbolistas.

Con el conjunto quemero volcado plenamente al ataque, Once Caldas encontró el camino para anotar el tercer tanto y sentenciar la clasificación a los cuartos de final del torneo internacional. Dayro Moreno, figura del cotejo, culminó un contragolpe letal y batió la defensa de Hernán Galíndez.

El gol de Dayro Moreno para el 3-1 de Once Caldas

¡LA FIGURA DE LA SERIE! Dayro Morena liquida todo en el Ducó y pone el 4-1 GLOBAL de Once Caldas ante Huracán.



#DisneyPlus Plan Premium (ARG - URU - PAR - BOL - PER - CHI) pic.twitter.com/nvYU5wKLo5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Con este resultado, Huracán se despidió del certamen internacional. Ahora, deberá visitar a Unión de Santa Fe por la sexta fecha del torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 14:00.

Por otro lado, los comandados por Hernán Darío Herrera avanzaron a los cuartos de final del campeonato, donde tendrán que enfrentar al ganador de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, ambos de Ecuador.

Fuente: NA

