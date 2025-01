Mauro Zárate reveló por qué se fue de Vélez a Boca y cómo quedó la relación con sus hermanos: "Nunca pensé que..."

Mauro Zárate anunció semanas atrás su retiro como futbolista profesional. A lo largo de su carrera supo vestir las camisetas de muchos clubes importantes de Europa, como West Ham, Inter de Milán, Lazio y Fiorentina. Sin embargo, hubo uno en Argentina donde estuvo más identificado que con ningún otro: Vélez Sarsfield. Allí se formó y tiene una larga tradición familiar que lo liga al cuadro de Liniers, con varios de sus hermanos que también portaron la V Azulada y son considerados ídolos.

Sin embargo, esa relación se rompió en 2018 cuando se fue del Fortín, habiendo prometido tiempo atrás que no iba a jugar nunca en otro equipo argentino, para ir a Boca Juniors, dirigido en ese entonces por Guillermo Barros Schelotto. Esto generó un gran malestar entre los hinchas e incluso en su propia familia, con varios episodios polémicos en el período que defendió los colores azul y oro. A casi 7 años de aquella problemática salida, el ex volante ofensivo contó por qué tomó esa decisión.

La confesión de Zárate sobre su traspaso de Vélez a Boca

"Yo no quería seguir con lo que me estaba proponiendo el presidente (Sergio Rapisarda) en ese momento, porque se estaba comportando muy mal. Yo había hecho seis meses espectaculares. No llegaba el llamado ni el pago tampoco. No llegaba nada. Lo hablé con mis hermanos y con la barra de Vélez", comenzó a relatar este lunes en diálogo con Juan Pablo Varsky para su ciclo de entrevistas en su canal Clank Media.

"¿A la barra?", le preguntó su entrevistador con sorpresa. "Les dije: 'Si vos podés cobrar, llamame y hacemos mitad y mitad...'. Me dolía muchísimo y en ese momento me sale pedirle perdón a la gente porque había faltado a mi palabra", explicó Zárate. E hizo un impactante revelación: "No creo que haya otra persona que haya hecho lo que hice yo, de jugar dos veces gratis. Primero lo hice cuando me transfirieron al West Ham (2014), yo rescindí contrato y no cobré nada. Y ahora cuando volví la última vez, tampoco", aseguró.

La relación de Mauro Zárate con sus hermanos tras dejar Vélez

Por otro lado, habló sobre cómo quedó la relación con sus hermanos Rodolfo y Ariel, también exjugadores de Vélez, que llegaron a tildarlo de "traidor" por irse a Boca: "Nunca pensé que iba a tener quilombo con mis hermanos", admitió. "La reacción que tuvo Roly fue sorprendente. Mis otros hermanos que estaban ahí, en la charla, también se sorprendieron. Pero ya pasó. Les generamos un mal a mis viejos, que ahora no están más, pero ya está", se lamentó a continuación.

"¿El tiempo cura?", le preguntó entonces Varsky. Pero Zárate respondió negativamente, dando a entender que nunca pudo reconciliarse con ellos: "No, yo creo que no, no hay vuelta atrás. Ellos están bien con sus cosas, con sus familias; yo, con lo mío, también... Eso es lo importante. Pero bueno, a veces pasan estas cosas", concluyó con un notorio pesar.