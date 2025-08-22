Marcos Rojo reveló el tenso careo que tuvo con Riquelme antes de irse de Boca: "Le pregunté si tenía algún problema conmigo y me dijo..."
Ya como jugador de Racing, Marcos Rojo hizo una cronología de su salida de Boca y expuso una charla que tuvo con el Juan Román Riquelme previo al Mundial de Clubes.
La semana venía más que tranquila en el mundo Boca, pero este viernes estalló una nueva e inesperada bomba. Y es que Marcos Rojo, ya como jugador de Racing, hizo una cronología de las situaciones y charlas inéditas que decantaron en su salida del Xeneize y que, además, dejaron expuestos a Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo.
El zaguero de 35 años habló en profundidad sobre su ida de Boca y se mostró desconcertado a la hora de explicar su salida del club: "Ni yo sé por qué me fui de Boca, je. No sé qué me sacó. Nadie vino de frente a decirme cuál era la molestia que yo había causado como para tener que irme. Nunca lo supe y creo que no lo voy a saber", comenzó diciendo el exdefensor de la Selección argentina.
Te Podría Interesar
La cronología de Marcos Rojo: desde el cruce con Herrón al cara a cara con Riquelme
Según explicó el propio Rojo, la situación para él se volvió confusa después de que Boca quedara afuera en los cuartos de final del torneo Apertura: "Empezó todo con el partido con Independiente, me sentí mal y se dijeron un montón de mentiras. Herrón me sacó y empezó el quilombo. Era mi culpa que hayamos quedado eliminados, empezaron a decir que me fui a Paraguay al cumpleaños del Pipa (Benedetto)", expreso en una entrevista con F90, programa de ESPN.
En la misma línea, el defensor de la Academia agregó: "Duele que se digan cosas, a mis hijas les molestó. Me hicieron cargo de algo que no había hecho. Discutí con Herrón, pero son cosas del fútbol. Nada extrafutbolístico. En paralelo, Marcos Rojo confesó haber encarado a Riquelme después de estos rumores, previo al viaje de Boca al Mundial de Clubes y la llegada de Russo.
"Cuando volví, antes de que llegara Russo, lo crucé a Román en la cancha y me acerqué porque tenía confianza con él y le pregunté de frente si había algún problema entre nosotros dos, si tenía algún problema conmigo, y en la cara me dijo que no. Que si tenía algún problema me lo iba a decir porque teníamos confianza y seguimos para adelante", reveló el ex Estudiantes y Manchester United sobre el cara a cara con el presidente de Boca.
La última comunicación con Román
Por otra parte, Marcos Rojo sorprendió a todos a contar cuándo fue su último contacto con el máximo dirigente del Xeneize: "No volví a hablar con Riquelme, la última vez fue en el Mundial de Clubes. Ni siquiera lo pude volver a ver, no lo pude saludar porque no apareció", sentenció el actual futbolista de Racing.