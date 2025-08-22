Marcos Rojo reveló el tenso careo que tuvo con Riquelme antes de irse de Boca: "Le pregunté si tenía algún problema conmigo y me dijo..."

Ya como jugador de Racing, Marcos Rojo hizo una cronología de su salida de Boca y expuso una charla que tuvo con el Juan Román Riquelme previo al Mundial de Clubes.

Marcos Rojo contó que tuvo un cara a cara con Riquelme antes de la llegada de Russo. ¿Por qué?

La semana venía más que tranquila en el mundo Boca, pero este viernes estalló una nueva e inesperada bomba. Y es que Marcos Rojo, ya como jugador de Racing, hizo una cronología de las situaciones y charlas inéditas que decantaron en su salida del Xeneize y que, además, dejaron expuestos a Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo.

El zaguero de 35 años habló en profundidad sobre su ida de Boca y se mostró desconcertado a la hora de explicar su salida del club: "Ni yo sé por qué me fui de Boca, je. No sé qué me sacó. Nadie vino de frente a decirme cuál era la molestia que yo había causado como para tener que irme. Nunca lo supe y creo que no lo voy a saber", comenzó diciendo el exdefensor de la Selección argentina.

La cronología de Marcos Rojo: desde el cruce con Herrón al cara a cara con Riquelme Según explicó el propio Rojo, la situación para él se volvió confusa después de que Boca quedara afuera en los cuartos de final del torneo Apertura: "Empezó todo con el partido con Independiente, me sentí mal y se dijeron un montón de mentiras. Herrón me sacó y empezó el quilombo. Era mi culpa que hayamos quedado eliminados, empezaron a decir que me fui a Paraguay al cumpleaños del Pipa (Benedetto)", expreso en una entrevista con F90, programa de ESPN.

En la misma línea, el defensor de la Academia agregó: "Duele que se digan cosas, a mis hijas les molestó. Me hicieron cargo de algo que no había hecho. Discutí con Herrón, pero son cosas del fútbol. Nada extrafutbolístico. En paralelo, Marcos Rojo confesó haber encarado a Riquelme después de estos rumores, previo al viaje de Boca al Mundial de Clubes y la llegada de Russo.

Marcos Rojo reveló que encaró a Riquelme antes del Mundial de Clubes y dio precisiones de la charla. Marcos Rojo reveló que encaró a Riquelme antes del Mundial de Clubes y dio precisiones de la charla. Video: ESPN "Cuando volví, antes de que llegara Russo, lo crucé a Román en la cancha y me acerqué porque tenía confianza con él y le pregunté de frente si había algún problema entre nosotros dos, si tenía algún problema conmigo, y en la cara me dijo que no. Que si tenía algún problema me lo iba a decir porque teníamos confianza y seguimos para adelante", reveló el ex Estudiantes y Manchester United sobre el cara a cara con el presidente de Boca.