El festejo íntimo de Marcelo Gallardo tras el alivio por la clasificación de River ante Libertad
Horas después de la victoria de River por penales, Marcelo Gallardo se relajó junto a su familia a modo de festejo por el pase a cuartos de la Libertadores.
"Me voy a disfrutar la noche, discúlpenme, buenas noches", fueron las últimas palabras de Marcelo Gallardo tras la sufrida clasificación de River ante Libertad. Lo cierto es que el Muñeco cumplió con esa frase y, tras la victoria por penales, se juntó con su familia a festejar el pase a cuartos de final de la Libertadores.
El desahogo fue muy grande para el entrenador del Millonario, que no se fue para nada conforme con la actuación del equipo frente a los paraguayos -así lo hizo saber en conferencia-, pero sí aliviado porque, al fin y al cabo, los de Núñez siguen en pie en la Copa.
El festejo familiar de Marcelo Gallardo tras la clasificación de River
Horas después del triunfo desde los doce pasos en el Monumental, Marta Gallardo, la hermana del Muñeco, compartió una foto junto al DT con una gran sonrisa marcada en la cara de ambos. "Te amooooo!!!", fue el mensaje con el que acompañó el tierno posteo que subió a su cuenta de Instagram, expresando una alegría tremenda después de una noche que se complicó mucho más de lo pensado.
"En algunos momentos hay que sufrir Y si era la noche para sufrir, y terminar como terminamos, bienvenido sea esta noche sufrida", sentenció MG post clasificación. Además, agregó: "Cayó la moneda para este lado y no está mal que eso pase". Dos frases que, sin dudas, reflejan cómo vivió el técnico el duelo copero ante Libertad.
Las fechas del cruce de cuartos ante Palmeiras
Con todo este panorama, River tendrá un mes de preparación para enfrentar al rival más duro en lo que va de la Libertadores: Palmeiras, rival que, según manifestó Marcelo Gallardo, "es candidato a ganar la Copa". La ida será en el Monumental en la semana del 16 de septiembre mientras que la serie se definirá en Brasil siete días después.