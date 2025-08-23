La reacción en Boca a las bombas de Marcos Rojo contra Russo y Riquelme

El defensor de Racing lanzó unas fuertes declaraciones sobre su salida de Boca y disparó con munición pesada contra el DT. Ahora, desde el Xeneize respondieron.

Marcos Rojo rompió el silencio por primera vez tras su salida de Boca. El defensor central de 35 años que llego a Racing hace unas semanas y que tuvo su debut en la Copa Libertadores, dio detalles de su partida del cuadro de la Ribera y disparó fuertemente contra Miguel Ángel Russo, a quien responsabilizó por todo lo sucedido: "Le pregunté a Miguel si me iba a tener en cuenta y me dijo que no, que ya no iba a contar conmigo. La verdad que es duro lo que me dijo, pero lo voy a decir”, sentenció en diálogo con ESPN F90.

“Me dijo que no tenía la edad y que ya no podía jugar a ese nivel. Le dije que perfectamente lo entendía, que si él contaba con Ayrton (Costa) o con quién sea yo lo aceptaba, iba a seguir entrenando y tirando para adelante hasta el último día. Me dije que cuando llegáramos a Argentina las cosas las quería arreglar y quería salir porque me sentía muy bien, estaba en muy buena forma y había terminado muy bien el torneo", añadió.

Marcos Rojo dio detalles de su salida de Boca Por último, el futbolista que disputó dos Copas del Mundo con la Selección argentina contó cómo fue la secuencia previo al duelo contra el Auckland City, el momento en el que todo se desmadró: “Russo me pregunta cómo estaba, le digo que bien, que estaba para jugar y si me quería poner podía contar conmigo. Entrené con los titulares para integrar el equipo y al otro día cuando vamos a la charla me dejó afuera. No dije nada, seguí entrenando y contra Auckland estaba medio cargado del cuádriceps, por lo que le pido a los médicos no entrenar porque no me sentía al 100%. No quería arriesgar porque iba a jugar con Auckland porque Ayrton no estaba bien y Pellegrino recién llegaba".

Marcos Rojo reveló la fuerte charla que tuvo con Russo en pleno Mundial de Clubes. Marcos Rojo reveló la fuerte charla que tuvo con Russo en pleno Mundial de Clubes. Video: ESPN "Ahí Miguel medio que se enoja y tenemos una discusión. Ahí me di cuenta que no me iba a poner más y hablé con el Consejo, les conté lo que pasó y que ni bien llegáramos a Argentina quería que arreglaran mi salida porque quería seguir jugando. Volvimos y nadie me decía nada hasta que al final tomaron la decisión de rescindirme", concluyó.

La reacción de Boca tras los fuertes dichos de Marcos Rojo Tras escuchar las fuertes y picantes declaraciones de Marcos Rojo, desde Boca esperaban un mensaje más equilibrado, considerando que fue respaldado en diversas ocasiones donde tuvo comportamientos inapropiados. Incluso destacan que hubo episodios que se manejaron de forma confidencial para resguardar su imagen ante la opinión pública, por lo que causó malestar escucharlo expresarse de esa manera, según informó TyC Sports.