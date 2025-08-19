La dura batalla que tendrán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner durante el US Open: ¿qué se juega cada uno?

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos mejores del ranking ATP, se juegan el todo o nada en el último Grand Slam de la temporada.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se juegan el todo o nada en el US Open. Foto: Roland Garros

El US Open, que es el cuarto y último Grand Slam de la temporada, se pondrá en marcha este domingo 24 de agosto y podría darse una final en la que el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz se enfrenten por el número 1 del mundo.

Sinner y Alcaraz vienen demostrando un dominio impresionante en los últimos meses, protagonizando las finales de todos los torneos en los que coincidieron: Roland Garros y Wimbledon y los Masters 1000 de Roma y Cincinnati.

El italiano, que llegará al US Open como el campeón defensor, tiene 11.480 puntos y le saca casi 2.000 al español, quien es su escolta en el ranking ATP. Sin embargo, el número 2 del mundo podría ganar muchísimos puntos, ya que defiende solo 50 por la segunda ronda alcanzada el año pasado. Es por esto que Sinner y Alcaraz, que son los grandes candidatos a llegar a la final, podrían jugar un partido decisivo que tendría en juego no solo el título, sino el número 1 del mundo.

Sinner y Alcaraz Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se juegan el número 1 en el US Open. EFE En lo que respecta a las últimas finales donde se enfrentaron, Alcaraz lidera 3-1, ya que se impuso en los Masters 1000 de Roma (7-6 y 6-1) y Cincinnati (5-0 y retiro), además del histórico encuentro en Roland Garros (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6). Sinner, por su parte, se quedó con el duelo decisivo en Wimbledon por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Ambos jugadores van por su segundo título en el US Open, torneo que Alcaraz ganó en 2022 para convertirse en el número 1 del mundo más joven de la historia y Sinner en 2024.