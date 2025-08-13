Tras el triunfo épico, Francisco Comesaña fue convocado por primera vez para disputar la Copa Davis

Francisco Comesaña está entre los convocados para formar parte del equipo argentino de Copa Davis que afrontará la serie ante Países Bajos en septiembre.

Luego de un épico triunfo en Cincinnati, el marplatense Francisco Comesaña figura entre los convocados para formar parte del equipo argentino de Copa Davis que afrontará una serie contra Países Bajos a mediados de septiembre. El plantel fue confirmado en la cuenta oficial de la Asociación Argentina de Tenis.

Además de Comesaña, el equipo conducido por Javier Frana se completará con Francisco Cerúndolo, quien recibió la notificación en el día de su cumpleaños, Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos y Andrés Molteni. La serie ante los Países Bajos se llevará a cabo entre el 12 y el 13 de septiembre. En tanto, el equipo argentino viajará el 7 de ese mes para contar con algunos días de preparación previo a la competencia.

Copa Davis Los argentinos convocados para la serie ante Países Bajos por la Copa Davis. @AATenis Del triunfo épico a la Copa Davis Francisco Comesaña vivió una auténtica odisea en el Masters 1000 de Cincinnati, donde en el marco de un calor sofocante, una descompensación y una interrupción por lluvia, consiguió vencer al estadounidense Reilly Opelka por 6-7, 6-4 y 7-5 para conseguir el pase a octavos de final.