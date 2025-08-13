La posible formación de Los Pumas para recibir a los All Blacks con dos mendocinos desde el arranque
Los Pumas se enfrentarán a los poderosos All Blacks en Córdoba por el Rugby Championship y dos mendocinos podrían estar en la formación titular.
Los Pumas ultiman detalles para su debut en una nueva edición del Rugby Championship, que tendrá como primer desafío enfrentar a los poderosos All Blacks el próximo sábado en Córdoba. Entre las principales novedades de la posible formación titular, se destaca la presencia de dos mendocinos: Juan Martín González y Rodrigo Isgró.
De acuerdo con las especulaciones de cara al primero de los duelos frente a Nueva Zelanda sobre lo que se pudo observar en la preparación del equipo, la Selección argentina de rugby, conducida por Felipe Contepomi, tendría casi todo confirmado para saltar al campo del estadio Mario Alberto Kempes este sábado a las 18:10. Sin embargo, aun quedan algunas dudas en la tercera línea, donde González se disputa un lugar, al igual que Pablo Matera y Marcos Kremer. Asimismo, respecto de Isgró, su presencia en la formación titular estaría asegurada.
Los Pumas jugarán su primer partido este sábado 16 de agosto, mientras que una semana más tarde, el 23, jugarán la revancha en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, también a las 18:10.
La posible formación de Los Pumas frente a los All Blacks
Los quince titulares de Los Pumas para el primer partido ante Nueva Zelanda serían los siguientes:
Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer o Juan Martín González; Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.
El plantel argentino completo
Forwards:
Bautista Bernasconi, Francisco Coria Marchetti, Nicolás D’Amorim, Pedro Delgado, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro, Mayco Vivas y Boris Wenger. Este último como jugador en desarrollo, es decir que viajará para entrenarse y adquirir experiencia.
Backs:
Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Gerónimo Prisciantelli.