La divertida advertencia de Djokovic a sus rivales tras avanzar de ronda en el US Open: "Estoy tan...."

Novak Djokovic, tras vencer a Norrie y meterse en octavos de final del US Open, le habló a los demás competidores.

Novak Djokovic, una leyenda viva del tenis, a pesar de sus 38 años, sigue demostrando ser un rival a temer dentro de las canchas. Este viernes venció 6-4, 6-7, 6-2 y 6-3 a Cameron Norrie en casi tres horas de juego y se metió en octavos de final del US Open 2025, en donde aspira a consagrarse por quinta oportunidad.

En la próxima instancia se medirá ante el alemán Jan-Lennard Struff y, en caso de seguir avanzando, podría cruzarse en semifinales con nada menos que Carlos Alcaraz. Nole quiere cortar una racha de casi 2 años sin ganar Grand Slams, ya que su última consagración fue precisamente en Estados Unidos en 2023.

La advertencia de Novak Djokovic a sus rivales

A sabiendas de que en el último tiempo no es tan imbatible como hasta hace muy poco, el serbio no pretende mostrarse vulnerable y, tras el triunfo sobre Norrie, le lanzó una fuerte advertencia a los demás competidores: "A los rivales que estén escuchando esto: estoy bien. Estoy tan joven y tan fuerte como nunca", apuntó desde el estadio entre risas y generando una gran ovación de los fanáticos en las gradas.

Luego, en conferencia de prensa, fue consultado respecto de su estado físico: "Me hago más preguntas ahora respecto a lo que hacía anteriormente: cuánto quiero seguir yendo a este ritmo, cómo quiero gestionar mi calendario para extender mi carrera, porque de verdad quiero jugar", respondió en primer termino.