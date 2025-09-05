El español Carlos Alcaraz derrotó a Djokovic y se metió en la final del US Open

El murciano Carlos Alcaraz superó a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(5) y 6-2 en semifinales del US Open y accedió a su segunda final en Flushing Meadows, donde buscará el título y el regreso al número uno del ranking ATP.

El español, campeón en Nueva York en 2022, llega al partido decisivo sin haber perdido un solo set en el torneo y con la posibilidad de repetir la tercera final consecutiva ante Jannik Sinner en torneos grandes, aunque todavía resta su enfrentamiento ante Felix Auger-Aliassime.

El duelo entre el segundo y el séptimo preclasificado se resolvió en 2 horas y 23 minutos, con dominio sostenido del murciano. Alcaraz impuso condiciones desde el inicio, en donde aprovechó las dificultades del serbio con el primer saque y la falta de oportunidades de quiebre. Aunque estuvo errático con el drop shot, el español alargó los intercambios y forzó errores para tomar ventaja con un 6-4.

En el segundo parcial, Djokovic ajustó su servicio y logró su primer quiebre del partido, pero Alcaraz respondió de inmediato. El set se definió en el tie break, donde ambos alternaron minibreaks y momentos de inspiración. Finalmente, el español mostró mayor determinación en el cierre y se impuso 7-6(5).

El tercer set comenzó parejo, pero una doble falta del serbio en el cuarto game marcó el quiebre definitivo. Alcaraz mantuvo el control y cerró el partido con un 6-2, asegurando su séptima final de Grand Slam y la posibilidad de conquistar su segundo US Open.

Con esta victoria, Alcaraz acumula 24 sets consecutivos en el torneo y podría convertirse en el primer hombre de la Era Abierta en ganar el US Open sin ceder ninguno. Además, un triunfo en la final le devolvería al número uno del mundo, posición que perdió en septiembre de 2023.

Djokovic, de 38 años, no logró sostener el ritmo físico ni revertir el desgaste acumulado y recibió atención médica en el hombro derecho entre el segundo y tercer set para cerrar su segunda temporada consecutiva sin títulos de Grand Slam, pese a haber alcanzado todas las semifinales del año.

Fuente: NA