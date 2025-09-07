Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner, se coronó campeón del US Open y es el nuevo número uno del mundo
Carlos Alcaraz se impuso en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y alcanzó la gloria en el Grand Slam estadounidense, además de conseguir la cima del ranking ATP.
El tenista español Carlos Alcaraz venció este domingo al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, en aproximadamente dos horas y cuarenta minutos de juego, y se coronó campeón del US Open.
Además, tras el triunfo, el murciano de 22 años se convirtió en el nuevo número uno del mundo, puesto que le arrebató al oriundo de San Candido.
