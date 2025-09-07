El tremendo elogio de Novak Djokovic a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: "Estos dos son..."

Novak Djokovic se quedó a un paso de volver a jugar una final de Grand Slam. El tenista serbio, número 7 del mundo, no pudo oponer resistencia ante la potencia y juventud del español Carlos Alcaraz (2°) quien lo venció por 6-4, 7-6 (4) y 6-2 en las semifinales del US Open. De esta manera, el murciano avanzó a su segunda final en New York y se verá las caras con Jannik Sinner (1°), quien venció en el turno nocturno al canadiense Felix Auger-Alliasime (25°) en cuatro sets.

Tras el final del partido, Nole se despidió de la Arthur Ashe ovacionado por todo el público y también por el propio Alcaraz, quien se levantó de su silla para aplaudirlo por el gran partido que jugaron. Esta derrota hizo reflexionar al serbio de si todavía puede alcanzar su GS N°25 teniendo enfrente a los dos mejores jugadores de la actualidad: “Perdí tres de cuatro Grand Slams en semifinales contra estos muchachos (Sinner y Alcaraz), eso significa que son demasiado buenos, que están jugando a un nivel realmente alto", analizó en conferencia de prensa.

Novak Djokovic says Jannik Sinner & Carlos Alcaraz are too good:



“I lost 3 out of 4 slams in semis against these guys. They’re just too good.”



“Best of 5 makes it very very difficult for me to play them. Particularly at the end stages of Grand Slams.”



(via U.S. Open Press)

"Desafortunadamente, me quedé sin gasolina después del segundo set. Tuve suficiente energía para luchar y mantener el ritmo durante dos, pero luego me quedé sin fuerzas y él siguió adelante. Eso me pasó también con Jannik este año: al mejor de cinco sets se hace muy difícil para mí jugar contra ellos, especialmente en las fases finales de un Grand Slam”, añadió.

Novak DJokovic llenó de elogios a Sinner y Alcaraz Por otro lado, Novak Djokovic no dudó en tirarle flores al español y al italiano y destacó que tienen un gran futuro por delante: “Es normal que los jóvenes mejoren. Estos dos jugadores son los mejores del mundo ahora mismo. Si no mejoras, algo no va bien, así que tienes que adaptarte y hacer cambios. Ellos tienen equipos muy buenos, una estrategia de entrenamiento y un enfoque correctos. Los resultados lo demuestran. No hay dudas de que cada año son mejores, y es lo que se espera a su edad”, aseguró.