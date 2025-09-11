La anécdota viral de Oliver Bearman sobre Franco Colapinto durante un vuelo: "Era muy molesto"

En la Fórmula 1 no todo sucede dentro de la pista. Los fines de semana de Gran Premio incluyen no solo la acción en el circuito, sino también compromisos con sponsors y actividades de entretenimiento para los fanáticos. Muchas de estas interacciones terminan dejando anécdotas que muestran un costado más humano de los pilotos. Ese fue el caso de Franco Colapinto , quien fue protagonista de un relato inesperado por parte de Oliver Bearman , piloto de Haas .

En una dinámica de preguntas y respuestas junto a Esteban Ocon -su compañero de equipo-, el británico fue consultado sobre quién era el piloto más molesto para viajar. Sin dudar, Bearman recordó una situación junto al argentino de Alpine : “Una vez estaba viajando con Franco y tenía una alarma sonando cuando tratábamos de dormir. Era muy molesto”, comentó entre risas.

La anécdota viral de Oliver Bearman sobre Franco Colapinto en un vuelo de F1

La escena rápidamente fue viral en TikTok. El usuario s1mplylovely2 , que publicó el video, agregó un toque de humor al editar la secuencia con una imagen de Colapinto en medio de un avión, escuchando cumbia mientras el resto intentaba descansar.

La ocurrencia fue celebrada por los seguidores del piloto de Alpine , acostumbrados a ver el costado más divertido del argentino, quien suele mostrarse predispuesto a las bromas y a interactuar con sus colegas en el paddock.

Bearman atraviesa su primera temporada completa en la categoría. El joven británico ya había tenido apariciones destacadas en 2023, cuando reemplazó a Carlos Sainz en Ferrari por apendicitis en Arabia Saudita, y a Kevin Magnussen en Haas en Azerbaiyán debido a sanciones. En ambas oportunidades sumó puntos y dejó una buena impresión.

colapinto bearman Franco Colapinto nunca pasa desapercibido. En la foto, junto a Oliver Bearman.

En el actual campeonato, Bearman marcha 17º en el Mundial de Pilotos con 18 unidades, mientras que su compañero Esteban Ocon acumula 28 puntos y se ubica 13º. Haas, en tanto, atraviesa una campaña irregular y se posiciona penúltimo en Constructores, apenas por encima de Alpine.

Franco Colapinto y su futuro en Alpine

En cuanto a Colapinto, su futuro dentro del equipo francés parece asegurado. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, aseguró en entrevistas con Sky y AFP que el argentino podría continuar como compañero de Pierre Gasly en 2026. “Franco viene en ascenso con su rendimiento”, destacó el empresario italiano.

El piloto de Pilar ya logró superar a Gasly en clasificación y suma experiencia clave en el desarrollo del auto de 2026, que debutará con el nuevo reglamento técnico. Ese año, la Fórmula 1 tendrá cambios profundos: neumáticos más pequeños, menos carga aerodinámica y una distribución equilibrada entre motor a combustión y eléctrico.

franco colapinto Todo indica que Franco Colapinto continuaría en Alpine el próximo año. X @AlpineF1Team

La próxima cita para Colapinto será el 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán, un escenario especial para él. En Bakú, durante 2024, consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría al terminar octavo con Williams.