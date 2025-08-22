Papu Gómez se entrenó por primera vez con su nuevo club tras 2 años de sanción por doping: ¿cuándo vuelve?

A dos años de la dura suspensión, Alejandro "Papu" Gómez regresó al fútbol para jugar en el Padova de Italia. Este viernes se sumó al equipo de la Serie B.

El Papu Gómez y otro gran paso para su vuelta: ya se entrena con el Padova de Italia.

Este viernes 22 de agosto no será olvidado jamás por Alejandro "Papu" Gómez: tras cumplir con la interminable suspensión por doping, el campeón del mundo con la Selección argentina completó su primer entrenamiento con su nuevo equipo: el Padova, equipo que milita en la Serie B de Italia.

Días antes de la final del Mundial de Qatar, donde la Albiceleste se bordó la tercera estrella en el pecho en un partido histórico ante Francia, al jugador de 37 años le avisaron que había dado positivo en un control antidoping realizado meses atrás tras un encuentro del Sevilla de España, club en el que se encontraba en aquel entonces.

Por qué fue sancionado Papu Gómez en 2023 ¿El motivo? Un jarabe de sus hijos para contrarrestar un ataque de tos que, sin saberlo, estaba prohibido por la FIFA. Sin embargo, la pena recién se hizo efectiva en octubre de 2023, poco tiempo después de que el Papu se sume al Monza, donde apenas llegó a disputar dos partidos.

Por esta razón, el delantero ex San Lorenzo y Atalanta, más allá del esfuerzo que hicieron sus abogados para bajar el tiempo de suspensión, recibió una pena de dos años de inactividad. Tan duro fue el castigo que tampoco le permitieron siquiera entrenarse con otros planteles profesionales, por lo que todo este tiempo debió hacerlo por su propia cuenta y en solitario.

Papu-Gomez-Monza-754373.jpg El último partido oficial del Papu Gómez fue el 10 de octubre de 2023 con la camiseta del Monza de Italia. @papugomez_official Su nuevo destino y cuándo estará habilitado para jugar A poco menos de dos meses para que termine de cumplir la sanción en su totalidad, el Papu Gómez recibió el ok para buscarse club en el actual mercado de pases y, hace algunas semanas, fue presentado en el Padova de la segunda división de Italia, donde este viernes se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros.