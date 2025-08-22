¡Atento, River! La pregunta que incomodó al DT de Palmeiras antes del cruce de cuartos: "¿Preocupa que...?"

Luego de la apabullante goleada en Lima, Palmeiras no pudo volver a mostrar la contundencia del encuentro de ida y empató 0-0 ante Universitario en San Pablo. De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y se verá las caras con el River de Marcelo Gallardo. A falta de que Conmebol oficialice las fechas, el encuentro de ida se jugará entre el 16 y 18 de septiembre en Núñez, mientras que la revancha será la semana siguiente en el Allianz Parque.

A pesar de que el Verdao, uno de los 8 mejores equipos del Mundial de Clubes, es uno de los grandes candidatos a quedarse con el certamen continental, algunos hinchas y parte de la prensa siguen criticando despiadadamente al DT, que se consagró bicampeón de América en 2020 y 2021, debido a que a pesar de los resultados obtenidos, no tiene un juego vistoso ni una propuesta que entusiasme a futuro.

Es por ello que tras el empate ante la Crema, Abel Ferreira habló en conferencia de prensa y la primera pregunta que le hicieron fue sobre la pobre estadística de los duelos mata mata jugando de local: “A pesar de la clasificación, Palmeiras llegó a 7 partidos de mata-mata como local en la Libertadores sin vencer en Allianz Parque. Son 7 empates consecutivos, la última victoria fue en 2022 contra Cerro Porteño en los octavos de final. Ahora se viene River en cuartos, ¿es una señal de alerta, algo que preocupa?”.

La respuesta de Abel Ferreira ante una pregunta que lo incomodó La pregunta que incomodó mucho al DT de Palmeiras Sin pelos en la lengua, el entrenador portugués respondió: “Respeto y comprendo tu pregunta. Pensé que ibas a decir que era la decimotercera vez que Palmeiras llega a cuartos de final de Libertadores en su historia. Después ustedes hacen las preguntas que quieren y tengo que respetarlas, pero dejame recordarte eso. Además seguimos sin perder en la actual Libertadores. Para darte una idea de qué tan difícil es llegar, el campeón (Botafogo) acaba de ser eliminado en octavos, por lo que yo me agarro de las cosas positivas aquí y ahora… Ya viste que nadie quiere hablar del pasado. Tantas veces pidieron hablar de aquí y ahora, así que bueno, aquí y ahora hicimos un partido duro”, sentenció.