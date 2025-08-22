La bronca del DT de Libertad tras quedar afuera por penales: "Me voy dolido porque River..."

Sergio Aquino, DT de Libertad, no pudo ocultar su enojo y frustración tras la eliminación de sus dirigidos ante el Millonario de Marcelo Gallardo

River sufrió de más, pero logró la tan ansiada clasificación. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo empató 1-1 ante Libertad de Paraguay en el Monumental y tras los 90 minutos regulares, el Millonario pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras ganar 3-1 en los penales con Franco Armani como gran figura de la noche (atajó el penal de Marcelo Fernández).

De esta manera, el elenco de Núñez rompió con la maldición de 8 tandas sin conseguir la victoria (la última fue en 2019 contra Cruzeiro en los octavos de la Copa) y ahora en la siguiente instancia se tendrá ver las caras con el temible Palmeiras de Abel Ferreira, quien viene de eliminar a Universitario de Perú por 4-0 en el global. La ida se jugará entre el 16 y 18 de septiembre en Núñez, mientras que la revancha será la semana siguiente en San Pablo.

La bronca del DT de Libertad por la eliminación ante River Tras el final del partido, ambos entrenadores hablaron en conferencia de prensa y el primero fue Sergio Aquino, DT de Libertad. Allí, el entrenador paraguayo no pudo ocultar su bronca por la eliminación de su equipo: “Quiero felicitar a mis jugadores por el esfuerzo y el sacrificio que hicieron esta noche. Tuvimos muchas ocasiones de gol y no pudimos concretar. Me voy dolido porque en ningún momento River fue superior a nosotros”, sentenció.

La bronca del DT de Libertad de Paraguay tras la eliminación ante River “Desde los primeros minutos que sabíamos que iba a ser así, y después se emparejó en todos los sentidos. Fue un partido de ida y vuelta. Nos vamos tristes porque estuvimos a un pasito de lograrlo, y no pudimos”, agregó.

¿Cómo quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores? De esta manera, los cruces de cuartos quedaron confirmados: Sao Paulo vs. Liga de Quito, River vs. Palmeiras, Vélez vs. Racing y Estudiantes vs. Flamengo. Un cuadro con sabor a clásico argentino y brasileño, y una llave que promete emociones fuertes con el choque entre el equipo de Gallardo y los paulistas.