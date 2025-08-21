Armani se puso el traje de héroe, River venció por penales a Libertad de Paraguay y avanzó a cuartos

River, que terminó con 10 por la expulsión de Galoppo, venció en la tanda de penales a Libertad (falló dos y Armani atajó uno) y ahora enfrentará a Palmeiras.

River Plate avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en definición por penales por 3-1 a Libertad de Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en un partido disputado esta noche en el estadio Monumental.

El arquero del Millonario Franco Armani atajó el penal de Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco.

El gol del Millonario lo convirtió el delantero Sebastián Driussi, a los 29 minutos, mientras que el defensor Robert Rojas marcó el de la igualdad, a los 43’. A los 7' del complemento, Giuliano Galoppo se fue expulsado en el Millonario por doble amarilla.

