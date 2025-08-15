Caso Julieta Prandi: rechazaron el pedido de libertad de Claudio Contardi

La Justicia de Zárate-Campana denegó un recurso presentado por la defensa de Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana rechazó un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, quien fue condenado el miércoles a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. La defensa había solicitado la libertad inmediata o prisión domiciliaria, recurso que fue descartado por el tribunal en menos de 24 horas.

Contardi fue hallado culpable por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana, y su condena incluyó la orden de detención inmediata. A raíz de ello, su nuevo abogado, Fernando Sicilia, presentó un habeas corpus argumentando que su defendido siempre se mantuvo a derecho, no había riesgo de fuga y que la detención carecía de fundamento legal.

Claudio Contardi (1) Claudio Contardi fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. RS Fotos La decisión de la Justicia que afecta a Contardi El jueves por la noche, la Cámara desestimó el pedido de la defensa y consideró que el habeas corpus no correspondía, ya que la orden de detención fue emitida por el mismo tribunal que dictó la sentencia condenatoria. Los jueces subrayaron que existen vías recursivas ordinarias dentro del proceso penal para cuestionar la prisión, y que el habeas corpus no es el mecanismo apropiado en este contexto.

La resolución fue confirmada por Javier Baños, uno de los abogados de Julieta Prandi, quien indicó que la respuesta judicial fue emitida en menos de un día desde su presentación. El rechazo implica que Contardi continuará privado de su libertad mientras avanzan las instancias recursivas correspondientes.

Dónde cumplirá la condena Claudio Contardi Tras conocerse la sentencia, Contardi fue trasladado inicialmente a una unidad en Campana, luego pasó la noche en una comisaría en la localidad de Escobar y, finalmente, fue trasladado a la Alcaidía Departamental N°3 de Melchor Romero, ubicada en el partido de La Plata.