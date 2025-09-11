El insólito cruce entre dos tenistas por redes sociales: "Es igual con todas, está desesperado"
Dos tenistas de la ATP y de la WTA se lanzaron fuertes mensajes a través de sus redes sociales y se encendió la polémica.
La tenista rusa Anna Kalinskaya y el danés Holger Rune protagonizaron un insólito cruce que terminó incluso con comentarios picantes en las redes sociales.
El insólito cruce entre Rune y Kalinskaya
Todo comenzó cuando Kalinskaya, quien estuvo en pareja el año pasado con el italiano Jannik Sinner, acusó a Rune de envitarle mensajes directos “al menos 10 veces antes de darse por vencido”. Además, redobló la apuesta al asegurar que “está enviando mensajes a todas. Quizá solo está desesperado” y continuó: “Parece que le escribe a todo el mundo. Se cree demasiado grande, pero no es el único así”.
Rune, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y salió a responderle en las redes sociales: “Quizá tengamos diferencias culturales que hacen que Anna crea que comentar una historia es invitarla a una cita. Si quiero tener una cita, pido una cita. No te preocupes”. Por ahora no hubo respuesta por parte de Kalinskaya, aunque todo apunta a que este escándalo tendrá un nuevo episodio.
La carrera de Holger Rune y Anna Kalinskaya en el tenis
Rune, de solo 22 años, llegó a ser número 4 del mundo, aunque actualmente está en el undécimo puesto del ranking ATP y, pese a ser una de las grandes promesas del circuito, el danés lleva un par de años sin encontrar la regularidad necesaria para pelearle al español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, quienes se muestran en otro nivel.
Kalinskaya, por su parte, ocupa el 32° puesto del ranking WTA a sus 26 años, aunque tiene tenis de sobra para aspirar a meterse dentro del top 10.
Fuente: NA