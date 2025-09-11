El insólito cruce entre dos tenistas por redes sociales: "Es igual con todas, está desesperado"

Dos tenistas de la ATP y de la WTA se lanzaron fuertes mensajes a través de sus redes sociales y se encendió la polémica.

La tenista rusa Anna Kalinskaya y el danés Holger Rune protagonizaron un insólito cruce que terminó incluso con comentarios picantes en las redes sociales.

El insólito cruce entre Rune y Kalinskaya Todo comenzó cuando Kalinskaya, quien estuvo en pareja el año pasado con el italiano Jannik Sinner, acusó a Rune de envitarle mensajes directos “al menos 10 veces antes de darse por vencido”. Además, redobló la apuesta al asegurar que “está enviando mensajes a todas. Quizá solo está desesperado” y continuó: “Parece que le escribe a todo el mundo. Se cree demasiado grande, pero no es el único así”.

Rune, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y salió a responderle en las redes sociales: “Quizá tengamos diferencias culturales que hacen que Anna crea que comentar una historia es invitarla a una cita. Si quiero tener una cita, pido una cita. No te preocupes”. Por ahora no hubo respuesta por parte de Kalinskaya, aunque todo apunta a que este escándalo tendrá un nuevo episodio.

"Alguien escribió como 10 veces y luego se rindió. Voy a decirlo ahora… Holger Rune. Le escribe a todas, piensa demasiado en sí mismo. Quizá solo está desesperado. Aunque él no es el único. Podría hacer un par de listas". Anna Kalinskaya a First&Red



Anna Kalinskaya a First&Red



“Ja, ja, ja. Puede que… pic.twitter.com/1RJ8IyJoPu — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 10, 2025

La carrera de Holger Rune y Anna Kalinskaya en el tenis Rune, de solo 22 años, llegó a ser número 4 del mundo, aunque actualmente está en el undécimo puesto del ranking ATP y, pese a ser una de las grandes promesas del circuito, el danés lleva un par de años sin encontrar la regularidad necesaria para pelearle al español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, quienes se muestran en otro nivel.