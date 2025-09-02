El hombre que causó indignación al arrebatarle una gorra a un niño en el Abierto de EE.UU. de tenis se disculpa

Un hombre que fue captado por las cámaras de televisión arrebatándole una gorra a un niño tras un partido del Abierto de Estados Unidos de Tenis reconoció que cometió un "gran error" después de que las imágenes del incidente se hicieran virales.

Piotr Szczerek, director ejecutivo de una empresa en Polonia, dijo que estaba "convencido" de que su compatriota, el tenista Kamil Majchrzak, estaba "pasando la gorra en su dirección".

"Sé que hice algo que parecía como si estuviera quitándole premeditadamente un regalo a un niño", escribió en un comunicado. "No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que herí al niño y decepcioné a los aficionados".

El video, surgido del partido de Majchrzak el jueves de la semana pasada, mostraba al tenista polaco ofreciendo su gorra a un niño en las gradas mientras firmaba unos autógrafos.

Pero de un momento a otro, Szczerek tomó la gorra y la guardó en una bolsa, ignorando los reclamos del menor, que se quedó con las manos vacías.

El momento se hizo viral en las redes sociales y provocó críticas a Szczerek.

Este lunes, el hombre de 50 años escribió en redes sociales: "Me gustaría pedir disculpas de forma inequívoca al niño afectado, a su familia, así como a todos los aficionados y al propio jugador".

Aseguró que le había devuelto la gorra al niño y que esperaba que eso hubiera "reparado, al menos en parte, el daño causado".

Recompensa al niño

Majchrzak, de 29 años, acababa de ganar su partido contra el noveno cabeza de serie, el ruso Karen Khachanov, cuando se produjo el incidente. El polaco declaró el sábado al diario New York Post que "obviamente se trató de algún tipo de confusión".

"Estaba apuntándole, entregando la gorra, pero tenía muchas cosas en la cabeza después del partido, estaba muy cansado y muy emocionado por la victoria", afirmó.

"Simplemente no me di cuenta. Tenía la mirada perdida, ¿sabes a lo que me refiero? Estoy seguro de que el hombre también actuó en un momento de impulsividad, en un momento de emoción".

El tenista se reunió con el niño el fin de semana y compartió en Instagram videos en los que se le veía regalando a su joven admirador una gorra y otros artículos.

"Hola mundo. Junto a Brock, ¡les deseamos un gran día!", escribió en una de las historias temporales.

El número 76 del mundo en individuales masculinos remontó dos sets en contra para vencer a Khachanov en un partido de segunda ronda en Nueva York, pero se vio obligado a retirarse por lesión durante el primer set de su partido de tercera ronda contra el suizo Leandro Riedi el sábado.

Más tarde confirmó que se había desgarrado un músculo intercostal.

Piotr Szczerek, el director ejecutivo en el centro de la polémica, y su esposa Anna fundaron la empresa de pavimentación Drogbruk en 1999, según informó la revista polaca Tenis Magazyn.

La empresa patrocina eventos deportivos y a atletas polacos.

La pareja y sus dos hijos son tenistas aficionados que compiten en ligas locales y han recibido a la tenista profesional polaca Urszula Radwańska en su cancha particular, según Tenis Magazyn.

BBC

