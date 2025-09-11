La historia de Francisco Comesaña, el marplatense que cumplirá su sueño en la Copa Davis: "Luché muchísimo..."

Vestido con la ropa de su sponsor y una sonrisa imposible de disimular, Francisco Comesaña habló en la previa de su primera experiencia en la Copa Davis . El marplatense, actual 61° del ranking ATP, forma parte del equipo argentino que visitará a Países Bajos en la segunda ronda clasificatoria para las Finales.

"Esto es lo que más amo, y luché muchísimo por estar acá, así que estoy contento y ansioso de poder disfrutarlo junto a todos los chicos", confesó en diálogo con TyC Sports.

El anuncio le llegó en un momento especial. Venía de vencer a Reilly Opelka en el Masters 1000 de Cincinnati, tras un partido maratónico de casi tres horas. “Fui el último en enterarme porque no querían que me desconcentre. Estaba haciendo bici para recuperar y ahí mi coach me dijo que me habían convocado”, recordó Comesaña .

El cruce ante los neerlandeses no será sencillo, aunque el debutante prefiere mirar hacia adentro. “Son durísimos, pero nosotros… bueno, decir nosotros todavía es raro. Cuando entrás a la cancha es 50 y 50 y siempre vamos a dar lo mejor de cada uno”, aseguró entre risas.

Con un presente sólido en el circuito, Comesaña admite que hoy se siente parte del primer nivel. “Al principio me costó adaptarme, pero pertenecer a este escalón te empuja siempre a más. Entre los 70-80 mejores cualquiera le puede ganar a uno del top 10”. Y no se esconde a la hora de soñar: “Quiero ganar Wimbledon, es mi sueño y pienso mucho en eso”.

A los 23 años, el Tiburón disfruta de un presente que todavía mastica con asombro. “Soy positivo y siempre sonriente. Amo el tenis y trato de disfrutar cada día. A ese Francisco chiquito que se mudó solo a los 16 le diría que sueñe mucho y que nunca deje de disfrutar, porque nunca se sabe cuándo te puede tocar”.