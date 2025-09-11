La particular explicación de Burgos sobre su comentario despectivo contra Lamine Yamal por el que lo echaron de la TV: "Fue un elogio"
Germán Burgos reabrió la polémica por el comentario contra Lamine Yamal que lo dejó fuera de Movistar+. Dio su versión y sorprendió con un comentario inesperado.
En abril del 2024, y antes de un PSG-Barcelona por la Champions League, Germán Burgos generó mucho ruido por un comentario despectivo que hizo en la transmisión de Movistar+ sobre Lamine Yamal. Una frase que derivó en su salida de la señal y que en las últimas horas volvió a escena con la aclaración del ex arquero y ahora entrenador.
"Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo", lanzó el Mono mientras las cámaras enfocaban a Yamal haciendo jueguitos en la entrada en calor de aquel partido que el Barça terminaría ganando 3-2. Sus palabras desataron un repudio generalizado.
Un año y medio después, en el programa El Cafecito, el actual asesor técnico de Nuevo Pinto CF reapareció para dar su versión. "¿No se entendió? Quizá no haya malabaristas y gente divina... Solamente hay un poco en la Castellana, que sólo hay uno. ¿Dónde se ve el talento? En la calle...", dijo. Y enseguida explicó sobre lo del semáforo: "Fue un elogio en forma de chiste. Lo bueno de todo esto es que a mí me llaman Mono... ¡no encaja por ningún lado!".
Germán Burgos volvió a hablar del comentario contra Yamal que lo sacó de la TV
Pero la charla dejó más. Burgos reveló cómo fue su salida de Movistar+: "Les dije que me abro porque querían echar a Valdano, a Susana Guash, al pobre Gerard López que es un pincel. Mandé mensajes a todos para no crear malestar. Llamé yo para bajarme". De esa forma, dejó entrever que, si bien él presentó la renuncia, en la empresa había decisión de desplazar a todos los que participaron del momento al aire.
Incluso contó un cruce con Laporta en un Rayo-Barcelona: "Me presento a Laporta con 'hoy soy Germán Burgos' y me dice 'Mono, querido'. Yo le contesté 'no presidente, no me diga Mono'. Y me dice 'yo soy hombre de fútbol' y 'se ha ido de madre'".
Finalmente, cuando le preguntaron por el Balón de Oro, sorprendió con su respuesta. "Lamine, sin dudas. Me encanta, cómo no me va a gustar. El tipo va para adelante, a Ronaldo, a Messi, no le importa nada... Él quiere".