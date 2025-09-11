La particular explicación de Burgos sobre su comentario despectivo contra Lamine Yamal por el que lo echaron de la TV: "Fue un elogio"

Germán Burgos reabrió la polémica por el comentario contra Lamine Yamal que lo dejó fuera de Movistar+. Dio su versión y sorprendió con un comentario inesperado.

Germán Burgos habló del episodio con Lamine Yamal que terminó con su salida de la TV.

En abril del 2024, y antes de un PSG-Barcelona por la Champions League, Germán Burgos generó mucho ruido por un comentario despectivo que hizo en la transmisión de Movistar+ sobre Lamine Yamal. Una frase que derivó en su salida de la señal y que en las últimas horas volvió a escena con la aclaración del ex arquero y ahora entrenador.

"Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo", lanzó el Mono mientras las cámaras enfocaban a Yamal haciendo jueguitos en la entrada en calor de aquel partido que el Barça terminaría ganando 3-2. Sus palabras desataron un repudio generalizado.

Un año y medio después, en el programa El Cafecito, el actual asesor técnico de Nuevo Pinto CF reapareció para dar su versión. "¿No se entendió? Quizá no haya malabaristas y gente divina... Solamente hay un poco en la Castellana, que sólo hay uno. ¿Dónde se ve el talento? En la calle...", dijo. Y enseguida explicó sobre lo del semáforo: "Fue un elogio en forma de chiste. Lo bueno de todo esto es que a mí me llaman Mono... ¡no encaja por ningún lado!".

Germán Burgos volvió a hablar del comentario contra Yamal que lo sacó de la TV Mono Burgos habló de su frase sobre Lamine Yamal Mono Burgos habló de su frase sobre Lamine Yamal El Chiringuito TV

Pero la charla dejó más. Burgos reveló cómo fue su salida de Movistar+: "Les dije que me abro porque querían echar a Valdano, a Susana Guash, al pobre Gerard López que es un pincel. Mandé mensajes a todos para no crear malestar. Llamé yo para bajarme". De esa forma, dejó entrever que, si bien él presentó la renuncia, en la empresa había decisión de desplazar a todos los que participaron del momento al aire.