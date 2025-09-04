¿Qué piensa la familia de Lamine Yamal de Nicki Nicole?

Mucho se habló sobre el tema y Facundo Ventura brindó información en Empezar el día. "En una entrevista el hermano de Nicki había dicho que recién la iba a ver a ella en diciembre, como que se iba a instalar allá. Pero, con respecto a la supuesta separación, yo vengo hablando mucho con periodistas españolas y me comentaron algo importante", indicó.

"Parece que el muchacho, que cumplió dieciocho años hace poquito e hizo un festejo bastante criticado por los excesos que se vieron en esa fiesta, me contaron que él ya estaría haciendo de las suyas, que hubo una cena, que organizó Lamine, junto a unos amigos, y ahí habría pedido ‘que le lleven’ chicas. No sé si separaron o no, pero si no es una relación que pende de un hilo", agregó.

Lamine Yamal y Nicki Nicole Los rumores de un romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron en los primeros días de agosto. Instagram Lamineyamal/ Instagram Nicki.nicole.