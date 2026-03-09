Vivir con amigas después de los 70: la tendencia que crece

La solución que miles de mujeres mayores están adoptando. Amigas, no asilos: así viven las mujeres que rompieron las reglas.

La soledad mata más rápido que el cigarrillo. Pat Dunn lo supo a los 70 años, cuando su esposo murió de repente y su pensión de enfermera retirada ya no alcanzaba para pagar un arriendo en Ontario, Canadá. Sin opciones, sin pareja, con el reloj corriendo, Pat hizo lo que nadie esperaba: buscó amigas en Facebook y cambió su vida para siempre.

Vivir con amigas después de los 70 años Inspirada en la serie norteamericana The Golden Girls de los años 80, Pat creó un grupo en redes sociales para mujeres en situaciones similares. Al mes, ya tenía 200 miembros. Hoy ese grupo es una ONG real llamada Senior Women Living Together, con más de 2.000 mujeres en Canadá.

mujeres El modelo funciona así: mujeres mayores comparten vivienda, gastos y vida cotidiana. No es un asilo. No es caridad. Es una decisión práctica, económica y profundamente humana que reduce el aislamiento y el gasto mensual al mismo tiempo.

En Francia, Hanne Nuutinen, originaria de Finlandia, ayudó a fundar La Joie Home Base, un hogar donde mujeres de distintos países se quedan por períodos variables. Lo llaman "vivienda conectada". No es solo compartir techo, es compartir tiempo, decisiones y presencia real.