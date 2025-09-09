Qué le regaló Lamine Yamal a Nicki Nicole

Durante su breve y fogosa relación, Lamine Yamal le hizo un costoso regalo a Nicki Nicole. Paula Varela lo contó en Lape Club Social.

Todos quedaron boquiabiertos al enterarse de la separación de Lamine Yamal y Nicki Nicole. Un fuerte indicio fue cuando él eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que ella aparecía. Ahora, el jugador de fútbol lo confirmó en conferencia de prensa.

Mucho se habló sobre el tema y una de las que no se quedó callada fue Paula Varela. En Lape Club Social habló sobre un costoso presente que él le hizo a la cantante. "Él le llegó a regalar un collar que ella casi se cae al piso de lo que pesaba. ¡Era una cosa de locos!", indicó.

"Pero esa fogosidad, atención, duró sólo trece noches. Ellos blanquearon el romance y a los pocos días ya eliminaron todo del otro del feed de Instagram, continúan siguiéndose pero no hay rastros de lo que pasó", añadió.

La cantante se robó todas las miradas en el autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Instagram/ Nicki Nicole Nicki Nicole

"Pero lo peor de todo esto, es que él en conferencia de prensa dijo algo polémico, sus palabras exactas fueron ‘ya la disfruté’. ¡Fueron trece días! Es un romance express, ¿cómo disfruta tan poco a la otra persona? Igual ella es muy libre en el amor, sí estuvo con Trueno bastante. Así que la relación con Lamine terminó pero Nicky el regalito se lo quedó en el cuellito. ¡Muy bien!", cerró Varela.