¡Ya no se esconde! Nicki Nicole habló por primera vez sobre el romance con Lamine Yamal

La artista argentina dialogó con la prensa española en un evento y fue allí donde confirmó la relación con el futbolista.

Lamine Yamal es una de las promesas que tiene el Barcelona en su plantilla y tiene una gran calidad. Sin embargo, en Argentina se habla de él en el último tiempo, no por cómo juega, sino por la relación que está comenzando con Nicki Nicole, reconocida artista de nuestro país.

Días atrás, el jugador mostró un llamativo anillo de diamante azul que le habría regalado a la artista, acompañado de la escueta pero significativa descripción: "30". El posteo fue interpretado por muchos como una señal clara de que el vínculo entre ambos va en serio.

En medio de todo esto, enfrentaron fuertes rumores de separación, pero esto fue desmentido rotundamente luego de que circuló un video donde se puede ver a Lamine con su celular y lo que llamó la atención fue que de fondo de pantalla tenía una imagen junto a Nicki.

Sin embargo, Nicki Nicole no hablaba expresamente de su relación, pero en las últimas horas se viralizó un video de una entrevista que ella dio con la prensa confirmando el romance con Yamal: "Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente".