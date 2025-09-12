Atento, Racing: la buena noticia que recibió Gustavo Costas a horas del clásico ante San Lorenzo

A menos de 24 horas del partido ante San Lorenzo en el Cilindro, Gustavo Costas recibió una gran noticia por parte de la AFA.

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, recibió la habilitación para dirigir al equipo este viernes frente a San Lorenzo en el marco de la octava fecha del torneo Clausura, luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA le redujera la sanción.

El entrenador de Racing recibió cuatro partidos de sanción tras la expulsión por un fuerte altercado con el árbitro Darío Herrera en el duelo ante Tigre, válido por la quinta jornada del campeonato local. Sin embargo, el fallo del ente regulador tuvo en consideración el “proceso de reflexión crítica y autocrítica” del DT de 62 años y le permitirá estar a cargo del conjunto de Avellaneda pese a haber cumplido solamente dos fechas de suspensión.

El mismo analizó la situación en la que Costas ya había cumplido una parte de la condena y que también estuvo marginado de la actividad oficial por el receso de selecciones por fecha FIFA para hacer lugar al pedido de reconsideración de la sanción.

Gustavo Costas Racing Peñarol Gustavo Costas estará en el banco de los suplentes ante San Lorenzo. EFE

Gustavo Costas estará en el banco de los suplentes ante San Lorenzo A su vez, el director técnico del cuadro albiceleste comenzó cursos de capacitación sobre gestión de grupos y control emocional. Dicha iniciativa fue bien recibida por el Tribunal de Disciplina, quien aseguró que las sanciones deben tener un fin “educativo, preventivo y correctivo”.