Gustavo Costas, pícaro sobre el cruce ante el River de Maxi Salas: de "tiene morbo" a "esperemos que no juegue como..."

Gustavo Costas palpitó el choque de cuartos de Copa Argentina ante el Millonario y le dejó un divertido mensaje a su ex dirigido.

Gustavo Costas le dejó un mensaje a Maxi Salas palpitando el cruce con River en cuartos de Copa Argentina.

Los cuartos de final de la Copa Argentina tendrán como gran foco el partido que disputarán River y Racing (con fecha, horario y sede a confirmar) no solo porque es un clásico entre dos grandes del fútbol argentino sino por el “morbo” que hay entre estos dos campeones de América y esto se debe a la novela de Maximiliano Salas en el último mercado de pases.

El delantero que jugaba bajo las órdenes de Gustavo Costas tenía todo acordado para renovar su vínculo con la Academia, pero apareció el Millonario y pagó la cláusula de rescisión por 8 millones de dólares lo que provocó que ambas dirigencias se tiraran palitos mientras se definía el futuro del ex Palestino.

El mensaje de Gustavo Costas a Maxi Salas palpitando el choque contra River Ahora, como iba a suceder en algún momento, Salas volverá a enfrentarse a su ex equipo y quien ya comenzó a palpitar el partido fue Gustavo Costas. El entrenador del conjunto de Avellaneda le dejó un mensaje a al actual delantero del cuadro de Núñez: "Esperemos que Salas no juegue como jugaba con nosotros, que se equivoque bastante, ja. Sabemos que va a ser un partido con el morbo. Era un clásico, pero ahora es un clásico con un plus, con todo lo que pasó, con todo lo que se vivió por lo de Maxi", lanzó.

Gustavo Costas y un pícaro mensaje a Maxi Salas palpitando el cruce ante River

"Sabemos cómo tenemos que jugar. Esos partidos no tenés que jugarlos: tenés que ganarlos. Tenemos que estar mentalizados. Jugamos contra un gran rival que trajo casi un equipo nuevo ahora. Sabemos lo que nos jugamos. Es algo importante y aparte es una Copa que Racing no tiene. Y ojalá que nosotros, como la Recopa, se la podamos dar", añadió.