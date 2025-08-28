La insólita manera que usó Racing para desmentir el rumor de pelea entre Gustavo Costas y Gabriel Arias

En la previa de los cuartos de la Libertadores, Racing usó una producción especial para apagar versiones de cortocircuito entre el DT y su capitán.

Racing le puso humor a los rumores de pelea: Costas y Arias, con los guantes en el gimnasio de boxeo del club.

El clima en Racing venía enrarecido después de la derrota con Argentinos y el gesto de enojo de Gabriel Arias cuando fue reemplazado ante Peñarol. Todo eso alimentó la versión de un cortocircuito con Gustavo Costas, justo en la previa de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El rumor de un distanciamiento entre el técnico y su capitán tomó fuerza durante la semana, lo que generó cierta preocupación en la Academia en el momento más caliente del año.

La origional producción que armó Racing con Arias y Costas Costas vs Arias, la pelea del año Costas vs Arias, la pelea del año Prensa Racing Club

Ante esto, el club decidió cortar de raíz la especulación con una producción muy particular: subieron a sus redes fotos de Arias y Costas en el gimnasio de boxeo del club, con guantes puestos y la música de Rocky de fondo.

Lejos de las versiones de pelea, el arquero y el entrenador posaron entre risas, dejando en claro que la relación está intacta. “La única pelea verdadera que vamos a dar es en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca”, escribió Racing en la publicación.