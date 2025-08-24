Racing lo ganaba, pero Argentinos Juniors lo humilló y se impuso 4-1 en La Paternal

Conechny abrió el marcador para la Academia, pero Argentinos Juniors lo dio vuelta gracias a los tantos de Lescano, López Muñoz, Giménez y Oroz.

Argentinos Juniors no tuvo piedad con Racing y lo goleó en el DAM.

Racing Club sufrió una dura goleada por 4-1 como visitante ante Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo esta tarde en el estadio Diego Armando Maradona ubicado en La Paternal.

argentinos racing2 Argentinos Juniors se impone con comodidad ante Racing en el DAM. Fotobaires Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28’ del mismo periodo. En tanto, Hernán López Muñoz y Matías Giménez sentenciaron el triunfo para el cuadro de la Paternal, a los 6’ y 15 minutos del complemento, respectivamente.

En una primera mitad en la que Argentinos Juniors fue levemente superior, fue Racing quien logró golpear primero por medio de Conechny luego de aprovechar el error del arquero Diego Rodríguez al permanecer en el arco y no ir en busca de la pelota.

Tomas Conechny abrió el marcador para Racing ¡Abrió el marcador! Conechny y el 1 a 0 de @RacingClub ante Argentinos pic.twitter.com/csFO1xV4eZ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 24, 2025 Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez no tardaron en encontrar el gol y volver a poner las tablas en el marcador. Tras una gran jugada colectiva y un flojo despeje de Gabriel Arias, arquero de l conjunto de Avellaneda, Alan Lescano capturó la pelota dentro del área y abrió el pie para mandar la misma al fondo de la red.

El gol de Lescano para poner 1-1 ¡Lo empató el Bicho! Lescano marcó el 1 a 1 de @AAAJoficial frente a Racing pic.twitter.com/NvjegQ791N — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 24, 2025 Por otro lado, el complemento fue todo para el "Bicho". Luego de una genialidad del propio Lescano, habilitó a López Muñoz con sutileza por encima de la defensa, el ex Godoy Cruz marcó el 2-1 parcial de cabeza.