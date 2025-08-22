Atentos River, Racing, Vélez y Estudiantes: la Conmebol confirmó las fechas de los cuartos de final

River, Racing, Vélez y Estudiantes ya conocen cuándo jugarán en la próxima instancia del certamen continental y van en busca de la gloria.

La Copa Libertadores ya tiene definidos los cruces de cuartos de final y la Conmebol publicó las fechas de ida y vuelta.

La Conmebol confirmó el cronograma de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre. Cuatro equipos argentinos, entre ellos River Plate, siguen en carrera junto a tres gigantes de Brasil y un equipo de Ecuador.

El primer duelo será protagonizado por Vélez y Racing, que abrirán la serie el martes 16 en el estadio José Amalfitani desde las 19 horas, mientras que la vuelta se jugará una semana después, el 23, en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda), en el mismo horario.

Cuándo juegan River Plate y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores Palmeiras eliminó a River de la Copa y ahora está a punto de quedarse con el refuerzo que pidió Gallardo Foto: River Plate En el último antecedente, Palmeiras eliminó a River de la Libertadores en 2021. Foto: River Plate Por su parte, River se medirá ante Palmeiras de Brasil en uno de los cruces más atractivos de la fase. El equipo de Marcelo Gallardo recibirá al conjunto brasileño el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 (hora argentina) en el estadio Monumental. Mientras que la revancha será el miércoles 24 de septiembre en São Paulo, también a las 21:30 (hora argentina).

Por el lado de Estudiantes de La Plata, se enfrentará a Flamengo de Brasil, donde la ida será el jueves 18 en Río de Janeiro, a las 21:30 (hora argentina) y la vuelta se disputará el jueves 25 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

¡El fixture de los cuartos de final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/B3HofIJriO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 22, 2025 El duelo restante será el que protagonizarán Liga de Quito y São Paulo, donde el partido de ida será el jueves 18 de septiembre en Ecuador, desde las 19 (hora argentina), mientras que la definición tendrá lugar en Brasil el jueves 25 a la misma hora.