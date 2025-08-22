La contundente frase de Manuel Lanzini sobre su salida de River: "Los últimos meses fueron..."

El mediocampista de 32 años dejó River Plate y firmó con Vélez Sarsfield, donde disputará el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

Manu Lanzini fue presentado en Vélez y no esquivó preguntas sobre su salida de River.

Manuel Lanzini inició oficialmente su nueva etapa como jugador de Vélez Sarsfield, tras haber dejado River Plate en medio de un cierre de ciclo que, según reconoció, no fue sencillo de atravesar. En conferencia de prensa, el mediocampista de 32 años se mostró feliz por su llegada al Fortín y dio detalles de la charla que mantuvo con Marcelo Gallardo antes de su salida del Millonario.

Qué dijo Manu Lanzini sobre su salida de River “Los últimos meses fueron un poco duros porque a uno no le gusta estar apartado. Tuvimos una charla con Marcelo (Gallardo), me comunicó lo que él pensaba y después todo se dio como se dio”, señaló Lanzini, que no encontró la continuidad esperada en su regreso a Núñez.

El mediocampista ya se entrenó con sus nuevos compañeros y explicó los motivos que lo convencieron de elegir a Vélez: “Me decidí por la historia que tiene el club, porque es muy ordenado, con gente que lo maneja muy bien y porque conocía a varios. Estoy feliz con la decisión, se hizo largo, pero por suerte todo terminó bien”.

Mirá el video Manu Lanzini fue presentado en Vélez y habló de su salida de River Manu Lanzini fue presentado en Vélez y habló de su salida de River Sus primeros pasos en Vélez Además, destacó el significado personal de este paso en su carrera, al volver al club donde dio sus primeros pasos como futbolista infantil: “Yo estuve en Vélez de los 7 a los 9 años, después pasé a River donde hice todas las inferiores y debuté en Primera. Es como una vuelta de la vida”.

En Vélez, Lanzini compartirá plantel con varios ex River como Rodrigo Aliendro, Elías Gómez, Brian Romero, Agustín Mammana y Tomás Galván. También valoró la conversación que mantuvo con su nuevo entrenador, Guillermo Barros Schelotto: “La ambición del grupo es muy grande. Tuvimos una charla muy importante antes de llegar y me siento preparado para estar a la altura del desafío, aunque hace tiempo que no compito de manera oficial”.