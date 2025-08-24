Racing visita a Argentinos Juniors con la necesidad de salir del fondo de la Zona A: hora y TV

El encuentro está programado para las para las 16:15, se disputará en el estadio Diego Armando Maradona y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado es Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Fabricio Llobet.

Racing arriba a este partido en un gran momento principalmente desde el aspecto anímico, ya que viene de ganarle una serie increíble a Peñarol de Uruguay para meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde tendrá como oponente a Vélez.

En lo que respecta al t orneo Clausura , el presente es totalmente distinto para la Academia, que tuvo un comienzo flojísimo en el que solo sumó cuatro puntos en las primeras cinco fechas, por lo que marcha 14° en la Zona A.

De cara a este partido, el director técnico Gustavo Costas tiene dos dudas en el equipo: una pasa por la defensa, donde disputan una posición Nazareno Colombo y Agustín García Basso, mientras que en la delantera aún no se define si jugará Adrián Balboa o el colombiano Duván Vergara.

Argentinos viene de perder y quiere hacerse fuerte en casa

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un gran primer semestre en el que llegó hasta los cuartos de final en el torneo Apertura, sumando además una muy buena cantidad de puntos antes de los playoffs.

Sin embargo, el arranque en este torneo Clausura no fue tan bueno, ya que solo ganó un partido y está 12° en la Zona A con cinco unidades. En la última fecha, los dirigidos por Nicolás Diez perdieron 1-0 como visitantes ante Huracán, en un partido donde terminaron con nueve jugadores.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Torneo Clausura

Fecha 6

Argentinos Juniors – Racing

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabricio Llobet

Hora: 16:15. TV: ESPN Premium

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Joaquín Gho, Juan José Cardozo, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.