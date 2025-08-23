En medio del caos dirigencial, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y se subió a la cima de la Zona B

Con un gol del juvenil Branco Salinardi, San Lorenzo venció a la Gloria en el Pedro Bidegain, escaló a los 11 puntos y comparte la punta con River.

San Lorenzo venció por la mínima a Instituto por la sexta fecha del Clausura.

San Lorenzo derrotó por 1-0 a Instituto de Córdoba en el estadio Pedro Bidegain, en partido por la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El único gol del partido lo convirtió el juvenil Branco Salinardi en el inicio del segundo tiempo, lo que significó su primer grito en Primera División.

El desarrollo del primer tiempo fue parejo y con pocas llegadas claras, donde el Ciclón dominó la posesión de la pelota pero careció de profundidad, mientras que la visita apostó a los contragolpes.

La chance más clara del visitante llegó con un remate de Alex Luna que se desvió en un defensor y pasó cerca del travesaño. Por el lado del local, el mediocampista Juan Rattalino estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo desde afuera del área.

Apenas iniciado el complemento, llegó el tanto que definió el encuentro, ya que tras un córner ejecutado por Matías Reali, Salinardi ganó de cabeza en el área chica y puso el 1 a 0 que desató la euforia de la hinchada local. Además de abrir el marcador, y a su vez darle la victoria al Ciclón, el gol significó el estreno en las redes del joven delantero de 18 años.

Debut como titular soñado: Salinardi le dio la victoria al Ciclón El juvenil Branco Salinardi puso el 1-0 para San Lorenzo ante Instituto. El juvenil Branco Salinardi puso el 1-0 para San Lorenzo ante Instituto. Video: TNT Sports El triunfo le permite a San Lorenzo recuperar terreno tras la polémica derrota frente a Platense y, de esta forma, suma 11 puntos y en la cima de la Zona B junto a River. Por el lado de Instituto, se mantiene con cinco unidades y se ubica en el decimotercer lugar.