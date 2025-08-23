Locura en Arroyito: Rosario Central venció 1-0 a Newell's con un golazo de Di María
Por la fecha 6, Rosario Central se impuso en el clásico como local con un gol de tiro libre de Di María al minuto 82. Lollo vio la roja en Newell's a los 84'.
Rosario Central superó por 1-0 a Newell’s Old Boys y se quedó con el clásico rosarino, en un partido de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, jugado esta tarde en Arroyito. El único gol del partido lo convirtió, de tiro libre, Ángel Di María a los 82 minutos para darle la victoria al local.
