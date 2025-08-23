Locura en Arroyito: Rosario Central venció 1-0 a Newell's con un golazo de Di María

Rosario Central superó por 1-0 a Newell’s Old Boys y se quedó con el clásico rosarino, en un partido de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, jugado esta tarde en Arroyito. El único gol del partido lo convirtió, de tiro libre, Ángel Di María a los 82 minutos para darle la victoria al local.