Presenta:

Deportes

|

Rosario Central

Locura en Arroyito: Rosario Central venció 1-0 a Newell's con un golazo de Di María

Por la fecha 6, Rosario Central se impuso en el clásico como local con un gol de tiro libre de Di María al minuto 82. Lollo vio la roja en Newell's a los 84'.

MDZ Deportes

Rosario Central le ganó el Clásico a Newells con un gol de Di María en Arroyito.

Rosario Central le ganó el Clásico a Newell's con un gol de Di María en Arroyito.

Fotobaires

Rosario Central superó por 1-0 a Newell’s Old Boys y se quedó con el clásico rosarino, en un partido de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, jugado esta tarde en Arroyito. El único gol del partido lo convirtió, de tiro libre, Ángel Di María a los 82 minutos para darle la victoria al local.

Noticia en construcción...

Te Podría Interesar

El golazo de tiro libre Di María para el triunfo de Rosario Central

El golazo de tiro libre Di María para el 1-0 de Rosario Central

Datos del partido

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas