¡Pero que viva el fútbol! La impresionante reacción del Ogro Fabbiani al golazo de Di María: "Uy, ¡mirá...!"

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el gesto de Cristian Fabbiani al ver el impresionante gol de Ángel Di María para darle el triunfo a Central.

Newell's no logra romper con su karma en el clásico frente a Rosario Central, que con el de hoy le sacó 21 triunfos de ventaja en el historial. Para colmo, en el partido de esta tarde estuvo muy cerca de quedarse con un punto en Arroyito, pero Ángel Di María se encargó de que la alegría fuera únicamente canalla.

El campeón del mundo marcó el único gol de la jornada de manera espectacular, con un tiro libre de larga distancia sobre el cierre del encuentro, al minuto 82. No solo eso, sino que además la colocó en el ángulo, donde el arquero Juan Espínola, a pesar de haberse tirado bien, no tenía forma de llegar.

El golazo de Di María en el clásico El golazo de tiro libre Di María para el 1-0 de Rosario Central Semejante definición en un duelo y momento de tanta importancia generó todo tipo de reacciones, tanto en las gradas como en redes sociales, y también en el campo de juego y fuera de las líneas de cal, como la de Cristian Fabbiani, DT de la Lepra, que allí mismo acusó recibo inmediato del cachetazo recibido.

La impresionante reacción del Ogro Fabbiani al golazo de Ángel Di María La impresionante reacción del Ogro Fabbiani al golazo de Ángel Di María Las cámaras de ESPN, señal encargada de la transmisión oficial, captaron al Ogro durante el momento de la ejecución. En las imágenes se puede apreciar cómo mientras la pelota viaja en el aire, antes de que entre en el aire, el entrenador se anticipó al desenlace final y lanzó, con los ojos entrecerrados y con un suspiro, un resignado "Uy, mirá vos… ¡pufff...!".