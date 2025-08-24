Boca recibe a Banfield en la Bombonera con el objetivo de volver a sumar de a tres: hora y TV

El Boca de Miguel Ángel Russo recibe en Brandsen 805 al Banfield de Pedro Troglio por la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca y Banfield se miden en la Bombonera por la sexta fecha del torneo Clausura.

Boca recibirá este domingo a Banfield, por la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Nicolás Lamolina, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

Boca cortó con su racha de 12 partidos sin ganar Boca llega a este encuentro luego de un gran triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que le permitió volver a sumar de a tres luego de 12 partidos y tras más de tres meses. De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

independiente rivadavia boca sebastian villa Boca llega al duelo frente a Banfield tras haber goleado a Independiente Rivadavia en Mendoza. Claudio Gutiérrez / MDZ De cara a este encuentro, Russo mantendría el 11 inicial que salió a la cancha en Mendoza, por lo que el delantero uruguayo Edinson Cavani, que es el jugador más criticado por la hinchada xeneize, estaría desde el arranque.

Banfield logró una remontada épica ante Estudiantes Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el torneo Clausura y marcha noveno en la Zona A con siete puntos, por lo que por ahora no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs pese a que todavía falta mucho.

En la última fecha los dirigidos por Pedro Troglio vienen de darle vuelta un partidazo a Estudiantes de La Plata para conseguir un triunfo por 3-2 luego de comenzar 2-0 en desventaja.