La pregunta sobre Moretti que incomodó a Damián Ayude tras el triunfo de San Lorenzo: "Prefiero..."

Damián Ayude recibió varias consultas en conferencia sobre la vuelta de Marcelo Moretti post 1-0 de San Lorenzo ante la Gloria. Y no le gustó mucho.

San Lorenzo, desde lo deportivo, camina por una vereda completamente distinta al caos institucional que atraviesa el club desde hace un tiempo. El equipo de Damián Ayude vive un gran presente y, luego de la victoria 1-0 ante Instituto en el Gasómetro, escaló a lo más alto de la Zona B del Clausura con 11 puntos, los mismos que River (tiene un partido menos).

Sin embargo, los últimos días del Ciclón fueron de máxima tensión porque Marcelo Moretti levantó la licencia y volvió formalmente a la presidencia del club, situación que generó la renuncia de Julio Lopardo, uno de los dirigentes más importantes que ejerció el cargo en su ausencia, y la multitudinaria marcha de los hinchas previo al duelo frente a la Gloria pidiendo por la salida definitiva del mandamás.

Damián Ayude reveló la charla que tuvo con Moretti tras su vuelta a la presidencia Claro, en ese contexto, era casi imposible que Ayude no recibiera preguntas relacionadas a la vuelta de Moretti. Es por eso que, ante la consulta de uno de los periodistas en conferencia de prensa, el DT de manera incómoda advirtió: "Sé que el club tiene sus temas institucionales, pero yo creo en los roles y funciones. Prefiero hablar de lo futbolístico".

Más allá de esa primera declaración, el técnico reveló cómo fue su reencuentro con el presidente, quien visitó al plantel durante uno de los entrenamientos de la semana: "Estuvo dos minutos conmigo. Me preguntó cómo estaba, me felicitó por lo que estaba haciendo y no mucho más. Yo soy muy ubicado y respetuoso desde mi posición", contó Damián Ayude.

Más allá de esa primera declaración, el técnico reveló cómo fue su reencuentro con el presidente, quien visitó al plantel durante uno de los entrenamientos de la semana: "Estuvo dos minutos conmigo. Me preguntó cómo estaba, me felicitó por lo que estaba haciendo y no mucho más. Yo soy muy ubicado y respetuoso desde mi posición", contó Damián Ayude.

Por la misma línea, el entrenador explicó que no está al tanto de cómo quedaron las funciones dirigenciales y que solo está enfocado en el día a día de su equipo a nivel futbolístico: "No sé en carácter de qué o cómo son las funciones. No me puedo ocupar de eso, ya sería demasiado", sentenció.