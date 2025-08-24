Deportivo Maipú afronta un duelo clave ante Los Andes para mantenerse en puestos de reducido

Deportivo Maipú tendrá este domingo un duelo clave ante Los Andes en su pelea por mantenerse en puestos de clasificación al reducido de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú tendrá este domingo un duelo clave en su pelea por mantenerse entre los puestos de clasificación al reducido de la Primera Nacional. Desde las 16.30, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, recibirá a Los Andes por la fecha 28 de la Zona A, donde el Cruzado ocupa el octavo lugar.

En un choque directo entre rivales que están separados por apenas un punto, el Botellero, que ocupa el octavo lugar en la tabla de posiciones, llega golpeado tras caer en Tucumán ante San Martín por la jornada que tenía pendiente. Por su parte, el conjunto de Lomas de Zamora lo sigue de cerca, en la novena posición, e intentará dar el golpe para arrebatarle al equipo departamental ese puesto de privilegio.

El equipo de Alexis Mateo llega con la necesidad de recuperarse, ya que perdió sus últimos dos compromisos como frente a Gimnasia y Tiro y San Martín, mientras que su último triunfo fue en casa contra Tristán Suárez. En cambio, el Milrayitas atraviesa un buen momento, con tres victorias en sus últimos cinco encuentros, pero arrastra una racha negativa como visitante, donde acumula diez partidos sin victorias.

Finalmente, el antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Los Andes, que en abril se impuso 3 a 0 en el estadio Gallardón en la primera rueda de la Primera Nacional.

Las probables formaciones del Deportivo Maipú y Los Andes Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Emiliano Ozuna; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.